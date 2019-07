Ministrul Justiției, Ana Birchall, a declarat marți că instituția pe care o conduce va face o analiză în urma publicării raportului GRECO privind România și a recomandat fiecărie instituții vizate de recomandări să facă același lucru.

”Ministerul Justiției a dat dovadă de transparență și în mai puțin de două sptămâni de când am primit rapoartele le-am publicat.

Mă bucur că în raport un obiectiv important al Ministerului a fost aderarea UE la GRECO în calitate de observator. Acest obiectiv a fost îndeplinit.

În legătură cu celelalte recomandări, o să facem propria analiză, așa cum fiecare instituție menționată în raport trebuie să facă propria analiză și să ia măsurile care se impun”, a declarat Ana Birchall.

Ministerul Justiţiei a publicat marți raportul GRECO, cel mai devastator raport la adresa guvernării de la Bucureşti de la intrarea în mecanismul MCV. Grupul Statelor Împotriva Corupției anunţă că secţia specială este o anomalie a cadrului instituţional care trebuie desfiinţată. De asemenea, autorităţile de la Bucureşti sunt acuzate că nu au luat măsuri pentru a preveni presiunile asupra magistraţilor. (Detalii AICI)

Potrivit Regulamentului de procedură GRECO, ”membrii GRECO trebuie să se conformeze cu recomandările făcute în raportul de evaluare și să le pună în practică în întregime într-o limită de timp stabilită de GRECO”.

