Ana Birchall, replică pentru Lia Savonea, pe tema raportului MCV: ”Până la urmă, o să răspundem, fiecare în dreptul nostru, pentru ceea ce am făcut şi ceea ce nu am făcut”

Continuă conflictul dintre ministrul Justiției, Ana Birchall, și șefa Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), Lia Savonea. Birchall a declarat, luni, că regretă că invitația sa ca CSM să facă observaţii pe draftul raportului MCV ”a fost tratată cu un asemenea refuz”.

Ministrul Justiției a solicitat recent conducerii CSM ca un reprezentant al instituției să se prezinte la sediul ministerului la o întâlnire în cadrul căreia să fie dezbătut Raportul MCV pentru anul 2019. Ca răspuns, CSM a acuzat că Raportul MCV pentru acest an i-a fost transmis ca document clasificat, situație calificată drept una ”fără precedent și inadmisibilă”.

"Eu am lansat această invitaţie, i-am invitat exact în momentul în care Ministerul Justiţiei a fost notificat de către Ministerul Afacerilor Externe că o să primim documentul. (...) Mie mi se pare normal ca fiecare să îşi formuleze eventuale observaţii în dreptul său, aşa cum, de exemplu, au făcut reprezentanţii Parlamentului şi ai celor de la ANI, aşa cred eu că era normal şi din partea CSM, dar sigur că nu pot eu să comentez într-un fel sau altul. Doar regret că o invitaţie lansată cu bună-credinţă şi un gest de deschidere şi cooperare loială, interinstituţională a fost tratată cu un asemenea refuz. Dar să ştiţi că fiecare, până la urmă, o să răspundem, fiecare în dreptul nostru, pentru ceea ce am făcut şi ceea ce nu am făcut în acest raport", a declarat Birchall, precizând că nu era vorba despre raportul MCV, ci despre un draft de lucru, informează HotNews.ro.

De asemenea, Ana Birchall a ținut să precizeze că acum nu s-a procedat altfel față de anii trecuți.

"Anul acesta nu s-a procedat altfel decât în anii trecuţi. Deci documentul a venit în această formă, exact cum a venit şi în anii trecuţi. (...) Deci eu m-am săturat de atâtea minciuni propagate în spaţiul public. S-a demonstrat că ceea ce am spus eu de la început este adevărul, confirmat şi de Ministerul Afacerilor Externe şi anume - ministrul Justiţiei şi Ministerul Justiţiei nu au intervenit sub nicio forma regimului documentului şi nici asupra termenelor de răspuns şi faptul că eu cu colegele şi colegii mei şi colegi din Parlament am fost aici şi sâmbătă la muncă şi alţii nu au dorit să vină este fix problema lor, dar mi se pare normal ca fiecare să fi putut face observaţii în dreptul nostru", a mai spus Ana Birchall.