Analiză INSP: 546 de cazuri de infectare cu noile variante ale coronavirusului, la nivel național. Tulpina britanică, prezentă în 71,4% din județele țării 

Institutul Național de Sănătate Publică (INSP) anunță că până la data de 21 martie, inclusiv, în România au foat depistate 542 sunt îmbolnăviri cu tulpina britanică a coronavirusului. Această varinată a SARS-CoV-2 a fost confirmată până acum în 71,4% dintre județele țării, motiv pentru care specialiștii consideră că există o probabilitate foarte mare ca aceasta să se fi extins deja pe tot teritoriul României.

524 de cazuri de infectare cu tulpina britanică de coronavirus, confirmate în România

În total, la nivelul întregii țări, au fost confirmate 546 de cazuri de infectare cu noile variante de coronavirus, astfel: 542 – cu varianta britanică, 2 cu varianta sud-africană și 2 cu varianta braziliană.

Potrivit analizei INSP, distribuția celor 546 de cazuri confirmate cu VOC (”variants of concern” – variante care determină îngrijorare) după județul de infectare este următoarea:

· B.1.1.7 (542): Argeș (2), mun.București (258), Bihor (11), Brăila (1), Botoșani (5), Brașov (8), Caraș-Severin (4), Cluj (22), Constanța (9), Covasna (18), Dâmbovița (10), Dolj (2), Galați (6), Giurgiu (3), Gorj (6), Hunedoara (3), Iași (16), Ilfov (29), Mureș (3), Neamț (6), Olt (1), Prahova (3), Sibiu (4), Suceava (22), Teleorman (2), Timiș (72), Tulcea (1), Vâlcea (4), Vrancea (2), Vaslui (3), ”din străinătate” (cazuri de import) (6);

· B.1.351 (2): Argeș (1), București (1);

· P.1 (2): București (2).

"Faptul că pentru 30 dintre județe (71,4%), provenind din toate regiunile țării, există evidențe de transmitere a variantei B.1.1.7, denotă o răspândire extinsă. În plus, așa după cum menționam și în analiza anterioară, această distribuție reflectă mai degrabă solicitările de testare din partea județelor și nu distribuția reală a cazurilor care este, cu mare probabilitate, mult mai extinsă. (...) Cele mai multe cazuri confirmate cu varianta B.1.1.7 s-au înregistrat la grupa de vârstă 45-54 ani. (...) Marea majoritate a cazurilor (87,5%) au avut vârsta mai mare de 25 de ani. Au fost înregistrate 3 cazuri cu vârsta sub 1 an, pentru 2 dintre copii fiind menționată apartanența la focare familiale de COVID-19. Pentru al treilea caz nu a fost menționat nicio legătură epidemiologică", au transmis reprezentanții INSP.

Institutul Național de Sănătate Publică mai menționează că se constată un număr mai mare de contaminări cu tulpina britanică în rândul bărbaților cu vârsta între 45-54 de ani, respectiv la femei din categoriile de vârstă 35-44 de ani și 45-54 ani.

Totodată, pentru 65% dintre cazuri (352) nu a fost menționată nicio legătură epidemiologică identificată.

”Călătoria în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord a fost menționată pentru numai 5 cazuri (0,9%). Pentru 4 cazuri a fost menționat istoric de călătorie în alte țări.

145 de cazuri (27%) au avut contact cu caz confirmat cu noua variantă B.1.1.7 și/sau au fost parte componentă a unor focare familiale sau de colectivitate. Șase cazuri (1%) au fost încadrate ca infecții asociate asistenței medicale (IAAM), locul probabil al transmiterii fiind spitalul.

De la 30 de cazuri (6%) nu au putut fi obținute informații din cauza refuzului, respectiv a imposibilității contactării telefonice a persoanei. Proporția cea mai mare fiind a cazurilor la care nu a putut fi identificată nicio legătură epidemiologică, acest fapt denotă circulația intensă a variantei B.1.1.7 a SARS-CoV-2 în comunitate”, se mai arată în analiza INSP.

În ceea ce privește cele două cazuri de contaminare cu tulpina sud-africană, INSP precizează că este vorba despre ”un cetățean turc, persoană de sex masculin, în vârstă de 27 de ani, având ca județ de infectare Argeș, testat la cerere în vederea plecării în Turcia, fără istoric de călătorie, fără contact cu caz confirmat, a cărui sursă nu poate fi precizată și o persoană de sex feminin, în vârstă de 42 de ani, din București, provenind dintr-un focar familial cu 3 cazuri de COVID-19. Sursa foarte probabilă este soțul, confirmat și el cu varianta sud-africană (B.1351). Acesta a călătorit doar în țară, cu avionul, pe ruta București - Cluj. Locul expunerii nu poate fi precizat”, se mai menționează în comunicat.

Cele două cazuri de infectare cu varianta braziliană au fost identificate la ”un bărbat în vârstă de 57 de ani, provenind dintr-un focar de colectivitate cu 3 cazuri, din care doar el a fost confirmat cu B.1.1.7. Este probabil să fie existat o sursă unică pentru toți cei 3 colegi, neidentificată”. Al doilea caz este cel al unui bărbat, în vărstă de 38 de ani, fără nicio legătură epidemiologică identificată.

Precizările INSP despre decesele persoanelor infectate cu tulpina britanică

În ceea ce privește decesele în rândul persoanelor infectate cu varianta britanică a coronavirusului, INSP transmite că au fost înregistrate până acum 16 victime: din București (3), Bihor (1), Constanța (1), Covasna (1), Dâmbovița (1), Hunedoara (1), Suceava (3), Timiș (2), Vâlcea (1), Vaslui (1), Vrancea (1).

Victimele sunt șapte femei și nouă bărbați, cu vârsta cuprinsă între 50 și 91 de ani.

”Douăsprezece dintre cazurile decedate (75%) avuseseră condiții medicale pre-existente, iar pentru alte 4 cazuri acestea nu au fost raportate, însă vârsta de peste 70 de ani la 3 dintre ele reprezintă prin ea însăși un factor de risc pentru severitatea bolii.

Un singur caz din cele decedate fusese vaccinat anti-COVID-19, cu 2 doze: femeie în vârstă de 88 de ani, având condiții medicale preexistente multiple, care foarte probabil nu a reușit să își formeze titrul de anticorpi necesar evitării unei forme severe a bolii”, mai transmit specialiștii INSP.

Din totalul de 546 de pacienți infectați cu cele trei variante ale coronavirusului, 40 fuseseră vaccinați anti-COVID-19, dintre care 36 cu serul Pfizer/BioNTech (13 cu o doză; 23 cu 2 doze) și 4 cu vaccinul AstraZeneca.