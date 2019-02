'Hai ŢĂRANCO de la Ilfov!' Anamaria Prodan, JIGNITĂ de un poliţist: Să vă arăt un GOLAN care m-a ÎNJURAT! (VIDEO)

Impresara Anamaria Prodan susţine că a fost înjurată de un poliţist în trafic.

Într-o filmare pe care a postat-o pe contul său de Facebook, vedeta a vorbit despre incidentul petrecut în centrul Bucureștiului.

"Haideți să vă arăt acum repede ceva. Nu prea am mult timp la dispoziție. Să vă arăt un golan, că exact asta este, de polițist, care m-a înjurat și care stă aici la o barieră la minister și vorbește… vă spun imediat cum. Și vi-l și prezint. Ia uite-l!

Îmi spuneți și mie cum vă numiți dumneavoastră? Cum vă numiți?… Dânsul este polițistul care păzește bariera și îl vedeți în direct acum.

Și vorbește în halul în care vorbește. „Hai țăranco de la Ilfov”. Nu? În condițiile în care îl rog frumos dacă poate să mă lase să cobor din mașină pentru că era chestia asta pusă aici.

Iar domnul, foarte plin de meseria pe care o are, face ceea ce face. ce părere aveți? Oare merită să-l ducă doamna Firea la Driumuri și poduri dacă dânsul așa vorbește?…

Domnule, uite îți promit că o să merg direct la doamna Firea și să te cheme puțin să vedem dacă așa ai învățat să vorbești. Deci, dragilor, cam despre asta este vorba, despre un domn, dacă poate fi numit domn, care înjură pe toată lumea și vorbește urât cu toată lumea doar pentru faptul că păzește o barieră…", a spus impresara, potrivit libertatea.ro.



Poliția Capitalei a reacţionat şi a transmis un comunicat de presă cu privire la acest scandal.

"Polițistul local își exercita misiunea la intersecția străzilor Doamnei cu Smârdan, asigurând punctul de acces în zona istorică – perimetru unde accesul auto este restricționat. În jurul orei 10.10, în dreptul respectivului punct de intrare pe strada Smârdan, a oprit o mașină al cărei conducător auto dorea să i se permită accesul în zona istorică.

Deși polițistul local i-a explicat șoferului că accesul în această zonă este interzis autovehiculelor și i-a solicitat acestuia să continue deplasarea, șoferul l-a ignorat, iar din autoturism o persoană a încercat, verbal, să-l convingă pe agent să-i fie facilitat accesul auto în Centrul Istoric. În timp ce șoferul auto a continuat să ignore indicațiile agentului local, persoana din mașină a trecut la o confruntare verbală cu polițistul. Din imaginile surprinse pe camerele de supraveghere se poate observa o atitudine agresivă a persoanei respective care, la un moment dat, scoate telefonul mobil pentru a-l filma pe angajatul Poliției Locale.

Cu toate că agentul P.L.M.B. nu a ripostat atacurilor verbale, persoana a rămas în zonă unde a încercat să continue dialogul cu angajatul Poliției Locale. După aproximativ două ore de la incident, persoana în cauză, doamna Ana Maria Prodan a făcut publice anumite afirmații în care a acuzat comportamentul agentului aflat în misiune.

Precizăm că instituția noastră nu a fost sesizată în niciun mod de către doamna Ana Maria Prodan de producerea acestui incident. La nivelul Poliției Locale a Municipiului București s-a dispus declanșarea unei cercetări administrative, conform Regulamentului Intern al Poliției Locale al Municipiului București", se arată în comunicatul Poliţiei Capitalei.

