ANAT: Plajele din Mamaia şi Năvodari sunt gata; este o crimă să nu le deschidem în iunie

Reprezentanții din sectorul turismului cer redeschiderea cât mai rapidă a plajelor și atrag atenția că întârzierea, până la 1 iulie ar fi “o crimă” pentru acest sector.

Asociaţia Naţională a Agenţiilor de Turism din România (ANAT) spune că plajele din Mamaia şi Năvodari sunt gata și pot fi predate operatorilor pentru amenajare, dar ar fi greșit să fie deschise abia pe 1 iulie.

"Cel mai mare proiect al României în ultimii 30 de ani, cred eu, este acesta de mărire a plajelor. Şi a mers bine, de trei ani se desfăşoară. Numai că s-au descoperit nişte vestigii în Constanţa şi a fost decalat termenul. Însă, ca plajele din Mamaia şi Năvodari să înceapă activitatea la 1 iulie, după părerea mea, este o aberaţie, cu atât mai mult cu cât plaja din Mamaia este gata, iar cea din Năvodari este şi ea aproape gata, probabil că este gata astăzi", a spus Alin Burcea, vicepreședinte ANAT, într-o conferință, potrivit Agerpres.



El a precizat că operatorii au nevoie de timp pentru a amenaja aceste tronsoane de plajă.



"Nu înţelegem de ce este nevoie de o lună şi jumătate să facă nişte formalităţi de predare de la constructor către Apele Române şi de la Apele Române către operatorii de plajă. Orice faci pe plajă, un beach bar, orice, îţi ia între cinci zile şi trei săptămâni", a continuat reprezentantul agenţiilor de turism.



Potrivit acestuia, o soluţie ar fi predarea parţială sau un accept provizoriu.



"Sau să se predea întâi Mamaia, că e gata, apoi Năvodariul. Dar să se facă ceva! Am anunţat pe toată lumea, am vorbit cu ministrul Mediului şi cu ministrul Năsui, dar nu se mişcă. Trebuie o decizie politică, pentru a nu se pierde luna iunie în Mamaia. Este o crimă să ţinem plajele închise, pentru că turiştii nu merg la mare să vadă un hotel. Se duc pentru apă, soare şi plajă. Iar dacă nu am plajă sau mă pui să mă duc cu prosopul, ca în 1960, deja nu mai suntem în anul 2021. Deci, asta e ideea: plaja e făcută, plaja e gata, este o crimă să nu fie dată în folosinţă", a susţinut Burcea.