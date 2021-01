Anca Dragu: Mă bucur că am ajuns în această zi în care vaccinul împotriva acestui virus să fie disponibil. Asta înseamnă că în curând ne putem relua viețile (VIDEO)

Președintele Senatului, Anca Dragu, a declarat, marți, după ce a fost vaccinată împotriva noului coronavirus că se bucură că după lunile de pandemie s-a ajuns în momentul în care vaccinul să fie disponibil, ceea ce înseamnă că în curând am putea să ne reluăm viețile normale.

”Mă bucur că am ajuns în această zi în care vaccinul împotriva acestui virus să fie disponibil. Mă bucur că rata de vaccinare a crescut. Am ajuns la 30.000 de vaccinări pe zi. Asta înseamnă că în curând ne putem relua viețile. Putem să ne vizităm familia, să ne îmbrațisăm cu cei apropiați, să reluăm activitățile, să mergem să ne plimbăm, într-un cuvânt să revenim la viața normală. Este un semn bun pentru economia românească și pentru acest nou început de an”, a declarat Anca Dragu.

„Este o procedură de minim 15 minute în care personalul medical îi ține sub observație pe cei care se vaccinează. Am avut și un schimb de idei cu doamna directoare a acestui spital”, a adăugat Anca Dragu, întrebată dacă a prezentat reacții adverse la vaccinare.

