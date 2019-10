Ancheta în cazul pădurarului ucis din Maramureș bate pasul pe loc. Unul dintre suspecți ar fi nepotul prim-procurorului din Târgu Lăpuș (VIDEO)

Detalii halucinante ies la iveală din ancheta demarată în cazul lui Liviu Pop, pădurarul ucis de hoţii de lemne în Maramureş. Cei trei suspecţi sunt chiar ultimii oameni cu care acesta s-a întâlnit. Ei au fost audiaţi de anchetatori, dar nu au fost puşi sub acuzare, relatează B1 TV.



Unul dintre suspecți este nepotul prim-procurorului Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu Lăpuş, susține un localnic.



Potrivit unor surse apropiate suspecţilor, bărbaţii au fost ultimii care l-au văzut pe Liviu Pop în viaţă. Moartea lui Liviu Pop este anchetată de Parchetul de pe lângă Tribunalul Maramureş. În timp ce ancheta bate pasul pe loc, apar detalii controversate despre cei trei suspecţi.

Localnicii reclamă, în tăcere, de frica celor trei suspecţi, relaţiile de rudenie dintre hoţii de lemne şi cei care trebuie să vegheze la liniştea comunităţii.



„Rolul procurorului şi al poliţiştilor este să menţină infracţionalitatea la zero. Ei bine, în zona noastră, aceştia stimulează infracţionalitatea. De ce nu spune nimeni că unul dintre suspecţi este nepotul prim-procurorului Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu Lăpuş (n.r. - Aurelia Muţ)? Mai mult, acesta a fost năşit la nuntă de către femeia (n.r. prim-procurorul) de care fug toţi, inclusiv poliţiştii”, relatează un localnic.



Satul Borcu se află la periferia oraşului Târgu Lăpuş. Localnicii spun că numele suspectului, care ar fi fost năşit şi la nuntă de procuroarea din Târgu Lăpuş, este Nelu Petrişor Giurgiu, precum şi că bărbatul ar fi încuscrit şi cu o avocată din Baia Mare.

Al doilea supect este descris sub numele de Iacobanu, iar al treilea era un căruţaş din localitate.

În orice caz, toţi trei lucrau pentru firma de prelucrare a materialului lemnos administrată de familia Munteanu. Este vorba despre o afacere controversată, despre care presa locală scrie că se desfăşoară de ani de zile sub semnul ilegalităţii şi că beneficiază de protecţia politică.

