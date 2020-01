A MURIT CRISTINA ȚOPESCU. Ministrul de Interne: ”Echipa de criminaliști își va face datoria cu minuțiozitate și profesionalism. Luni cred că vom putea să aflăm exact ce s-a întâmplat” (VIDEO)

Reputata jurnalistă Cristina Țopescu a fost găsită decedată duminică seară în locuința sa din Otopeni după ce autoritățile au fost alertate de o vecină care a afirmat că nu o mai văzuse de trei săptămâni.

Într-o intervenție telefonică pentru B1TV, ministrul de Interne, Marcel Vela, a prezentat detaliile intervenției autorităților și a arătat că cel mai probabil luni vor fi cunoscute și cauzele care au dus la această tragedie.

„Am aflat-o pentru că am fost în legătură cu domnul chestor Vasilescu, inspectorul general al IGPR, care m-a anunțat despre această situație în sensul că o vecină a sunat la 112, poliția s-a prezentat imedit la domiciliul Cristinei și a solicitat SMURD, apoi au intrat în casă. Din păcate nu s-a mai putut face nimic, Cristina Țopescu era decedată.

Așa s-a afirmat în apelul de la 112 că nu o mai văzuse, mașina era nemișcată în fața casei de 3 săptămâni și au zărit un câine mort. Acesta a fost, de fapt, ultima suspiciune pentru care vecina a luat decizia de a suna la 112 și într-adevăr s-a confirmat ce bănuia.

Deocamdată nu ne putem pronunța exact la cauzele decesului și la ceea ce se întâmplă. În prima vizionare, estimare, nu sunt urme de violențe, dar echipa de criminaliști își va face datoria cu minuțiozitate și profesionalism și se vor găsi toate detaliile cu privire la acest deces. Medicii legiști vor face tot ce ține de ei pentru a găsi cauzele decesului. Mâine cred că vom putea să aflăm exact ce s-a întâmplat”, a declarat Macel Vela pentru B1TV.

