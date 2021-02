Anchetă epidemiologică la Botoșani după confirmarea a trei cazuri de infectare cu noua tulpină britanică de COVID-19

O anchetă epidemiologică pentru depistarea de noi cazuri de infectări cu noua tulpină britanică de COVID-19 este în curs de desfășurare în Botoșani, după ce trei tineri au fost confirmați pozitiv.

Anchetă epidemiologică la Botoșani

Epidemiologii Direcţiei de Sănătate Publică (DSP) Botoşani au prelevat mai multe probe de la persoane din judeţ care au intrat în contact cu cei trei tineri. Aceștia, cu vârste între 18 şi 28 de ani au plecat la muncă în Germania, iar în urma testărilor efectuate la locul de muncă au fost diagnosticaţi ca fiind purtători ai noii tulpini a virusului SARS-CoV-2, crie Agerpres.



În baza unei adrese primite de la statul german, DSP a efectuat anchete epidemiologice la persoanele cu care tinerii ar fi intrat în contact în România.



"Autorităţile din Germania ne-au informat că aceste persoane care au intrat pe teritoriul respectivei ţări ar fi fost depistate, în urma testării, cu tulpina nouă. Persoanele supuse anchetei sunt contacţii direcţi din familiile celor plecaţi la muncă în Germania", a afirmat directorul DSP Botoșani, Monica Adăscăliţei.

Încă 10 cazurid e COVID-19 descoperite în România

Încă 10 cazuri cu tulpina britanică a virusului COVID-19 au fost descoperite în România, în urma unei analize de laborator. Din cele 79 de genomuri SARS-CoV-2, probe recoltate în perioada 13 – 21 ianuarie 2021 și provenite din mai multe orașe ale țării (București, Cluj, Vâlcea, Galați, Târgoviște, Slobozia, Călărași), s-a constatat că 10 dintre acestea conțin noua tulpină de coronavirus din Marea Britanie.

Potrivit raportului, probele ce conțin noua tulpină provin din București, 6 probe, din Vâlcea, 2 probe, și din Cluj, 2 probe. Așadar, există posibilitatea unei transmiteri comunitare, spun specialiștii.

"Datele noastre preliminare arată că există o dinamica importantă legată de noua tulpină din Marea Britanie. Astfel, dacă în urmă cu o lună de zile, când am secvențiat 60 probe, nu au fost identificate persoane cu noua tulpină, la secvențierea curentă am identificat 10 din 79. Acest lucru indică faptul că prevalența pe lotul MedLife este una mare, de 12,6%, ceea pare să confirme că tulpina din Marea Britanie este mai contagioasă și, dacă acest trend se păstrează, ar putea să devină tulpină dominantă în România, la fel cum s-a întamplat și în alte state", a declarat Dumitru Jardan, biolog și coordonator al studiului de secvențiere, derulat de MedLife.