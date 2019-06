La câteva zile după ce actorul Manu Bennett, cunsocut pentru rolul său din din filmele ”Spartacus” şi ”Hobbitul”, a dansat HAKA gol pușcă în Sarmizegetusa Regia, jandarmeria a sesizat Parchetul de pe lângă Judecătoria Orăștie și îl acuză de fapte penale.

„Jandarmii din cadrul Postului de Jandarmi Montan Sarmizegetusa Regia au fost sesizaţi, miercuri 29 mai a.c., cu privire la faptul că un bărbat s-a dezbrăcat şi a pătruns în interiorul Marelui Templu Circular. Jandarmii au întocmit acte de sesizare privind comiterea faptei de ultraj contra bunelor moravuri, fapta prevăzută de articolul 375 Cod Penal, documentele fiind înaintate Parchetului de pe lângă Judecătoria Orăştie în vederea continuării cercetărilor”, a informat Inspectoratul de Jandarmi al Judeţului Hunedoara, potrivit Adevarul.

Amintim că Bennett, 49 de ani, a fost, săptămâna trecută, protagonistul unor scene ieșite din comun. Într-o vizită în țara noastră, actorul neo-zeelandez, total dezinhibat, și-a dat jos hainele și a practicat un ritual Haka, un dans ritual specific al populaţiei băştinaşe māori din țara sa, și a dansat în străvechiul templu al Daciei.

El s-a filmat și postat imaginile pe Instragram.

