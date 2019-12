Noi detalii șocante despre pacienta arsă pe masa de operație la Floreasca: A fost dezinfectată cu soluţie de mâini

Continuă seria de informații șocante despre cazul de la Spitalul Floreasca unde o pacientă a luat foc pe masa de operație în timpul unei proceduri medicale conduse de medicul Mircea Beuran. Conform Digi24, pacienta a fost dezinfectată cu soluţie de mâini, un lucru anormal în anumite situaţii.

Reamintim că o femeie bolnavă de cancer, în vârstă de 66 de ani, se zbate între viață și moarte după ce a luat foc pe masa de operație, la Spitalul Floreasca din Capitală. Totul s-a întâmplat în timpul unei intervenții chirurgicale făcute de medicul Mircea Beuran, pe 22 decembrie, dar informația a fost făcută publică abia sâmbătă, pe Facebook, de deputatul USR Emanuel Ungureanu. (Detalii AICI)

În acest moment, conducerea Spitalului Floreasca demarează o anchetă administrativă privind incidentul, în timp ce și Corpul de Control al Ministerul Sănătății face verificări. De asemenea și Serviciul Investigații Criminale din Cadrul Poliției a deschis un dosar penal, iar o altă anchetă este făcută de Colegiul Medicilor.

Ministrul Sănătății, Victor Costache, a precizat că vineri seară a aflat de femeia arsă de la Spitalul Floreasca și, imediat, a cerut control deoarece exista pericolul mușamalizării cazului. El a declarat că este surprinzătoare atitudinea chirurgilor care refuză să coopereze cu echipa de control.

Chirurgul Mircea Beuran susține că nu a fost în sala de operații când s-a petrecut incidentul, el fiind chemat ulterior și a încheiat operația.

"Am intrat în programul operator după ce trecuse evenimentul, iar pacienta fusese mutată într-o ală sală. Echipa am găsit-o speriată, șocată de evenimentul respectiv, am continuat operația și am finalizat-o. Este firesc că în clipa în care am intrat într-un bloc operator, am făcut o intervenție, e reintervenție. Prin fișa postului, șeful de secție, calitate pe care o am, trebuie s-o facă. În condițiile acestea, am parafat protocolul operator. Au existat încă doi chirurgi. Regula este ca cel cu grad cel mai mare - operând și finalizând operația am pus această parafă”, a spus acesta la Digi24.

Beuran a mai subliniat că nimeni nu l-a sunat pentru a i se lua declarații.