Ancheta continuă în cazul femeii arse de la Spitalul Floreasca. SURSE: Medicul Mircea Beuran va fi demis (VIDEO) 

Ancheta continuă în cazul Spitalului Floreasca din Capitală, cu noi audieri. Întreg personalul medical implicat în cazul femeii arse pe masa de operaţie va da explicaţii în faţa procurorilor. Chirurgul Mircea Beuran a fost lasat ultimul pe lista celor care vor fi audiați. Între timp, au loc noi controale, Spitalul va fi verificat la sânge, iar marți ministrul Sănătăţii, Victor Costache, va anunţa primele măsuri în acest caz. Potrivit unor surse, şeful Secţiei Chirurgie, Mircea Beuran, va fi demis, informează B1 TV.

Amintim că pe 22 decembrie, o pacientă a luat foc pe masa de operație. Femeia a suferit arsuri pe 40% din suprafața corpului și a decedat pe 30 decembrie.

Cazul a fost ținut sub tăcere timp de o săptămână.

În acest caz, la Parchetul General a fost deschis un dosar penal in rem pentru ucidere din culpă. De asemenea, Colegiul Medicilor și Ministerul Sănătății au demarat controale la Spitalul Floreasca.

Ministrul Victor Costache a cerut un raport de urgență chiar în ultima zi a anului.

Secretarul de stat Horațiu Moldovan a relatat că incendiul s-a produs după ce bisturiul electric a fost folosit cu un biocid, deși instrucțiunile aparatului interzic această combinație.

