Percheziții de amploare în această dimineaţă la domiciliul interlopului Bebino! O ușă ar fi fost spartă și s-ar fi căutat arme. De asemenea, ar fi fost ridicate telefoanele membrilor clanului. Curtea de Apel București a decis, marţi noaptea, plasarea în arest la domiciliu a lui Marius Alecu, cunoscut drept Bebino, relatează B1 TV.

