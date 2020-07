Andreea Esca anunță azi dacă a fost sau nu infectată cu coronavirus

Ştirista Nr. 1 a României a decis să rupă tăcerea şi să lămurească întreaga ţară dacă are sau nu coronavirus. După o săptămână marcată de zvonuri, dar fără un anunţ oficial, Andreea Esca va oferi toate lămuririle necesare într-un interviu difuzat de ProTV, luni la orele 19:00.

”Vom descoperi că un om căruia cei mulți îi pretindeau perfecțiunea este de fapt doar un om cu vulnerabilități și suferințe”, spune Cosmin Stan despre interviul pe care telespectatorii îl pot urmări în această seară, potrivit anunţului oficial făcut de postul de televiziune.

Sarabanda zvonurilor

Întreagă ţară așteaptă vești despre starea de sănătate a Andreei Esca și a soțului ei, Alexandre Eram, despre care s-a tot spus că ar fi infectaţi cu COVID-19. Zvonurile că vedeta ProTV ar fi suspectă de COVID-19 au apărut încă de la începutul lunii, dar Esca nu a făcut nicio declaraţie pe acest subiect.

La finalul lunii iunie, ştirista a participat alături de alți colegi la o petrecere dată pentru inaugurarea unui hotel de la malul mării, în care nu s-au respectat regulile impuse de autorități.

Ulterior, pe 9 iulie, când zvonurile au luat amploare, PRO TV a trimis preventiv o notificare către redacțiile de presă, prin care le interzicea jurnaliștilor să scrie despre angajații infectați cu coronavirus ai postului.

Acum însă, Andreea Esca a decis că e momentul să iasă în faţa milioanelor de telespectatori şi să lămurească starea în care se află. Interviul integral urmează să fie difuzat de postul de știri la ora 19.00, chiar în cadrul jurnalului pe care vedeta TV îl prezintă de obicei.

"Nu e niciun mister, nu e niciun secret, nu e nicio rușine"

„Fiecare om are o limită a lucrurilor pe care le poate duce. Eu atât am putut să duc. Nu sunt Dumnezeu, nu sunt un robot, sunt un om. Nu mi se părea normal ca eu să dau declaraţii într-un moment când eram foarte panicată. Fiecare om cred că are limitele lui și vreau să le mulțumesc acelora care m-au privit ca pe un om. Nu e niciun mister, nu e niciun secret, nu e nicio rușine. Doar că nu mă simțeam în stare să fac acest lucru și nu mi se părea normal ca eu să dau declarații”, a declarat Andreea Esca, pentru știrileprotv.ro.

Despre primul interviu al Andreei Esca după o perioadă dificilă din viața ei, Cosmin Stan spune că va lămuri toate întrebările care au planat în jurul acesteia în tot acest timp.

”Un interviu în care vom descoperi, cu surprindere, că un om căruia cei mulți îi pretindeau perfecțiunea este de fapt doar un om cu vulnerabilități și suferințe. O veți vedea pe Andreea Esca așa cum n-ați mai văzut-o și veți descoperi omul de dincolo de ecran dispus ca de această dată să fie știrea, nu să prezinte știrea, și să ofere tuturor răspunsuri.”