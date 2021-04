România se află din nou în criză politică după ce tensiunile au luat amploare în interiorul coaliției de guvernare, odată cu revocarea din funcția de ministru al Sănătății a lui Vlad Voiculescu. Într-un articol de opinie publicat pe site-ul Libertatea, jurnalistul Costi Rogozanu scrie că, deși în presă, ”cel mai pomenit motiv” pentru demiterea ministrului a fost ordinul semnat de Andreea Moldovan privind schimbarea criteriilor de carantinare, despre care Florin Cîțu nu a fost informat, Voiculescu ar fi trebuit, de fapt, să plece din alte motive, care pot fi rezumate printr-o ”lipsă de soluții profundă care ascunde, de fapt, o vină comună”. În acest context, jurnalistul vine cu precizări și despre Andreea Moldovan care a ajuns secretar de stat în Ministerul Sănătății deși deține împreună cu soțul său acțiuni la un spital privat din Brașov și este director și la un spital de stat din același oraș.

Jurnalistul Costi Rogozanu, despre plecarea lui Vlad Voiculescu de la Ministerul Sănătății și legăturiile Andreei Moldovan cu sistemul privat de sănătate

”De ce a plecat Voiculescu? Cel mai pomenit motiv pare ordinul dat de Andreea Moldovan, secretar de stat la MS, prin care înăsprea condițiile de carantinare. O formulă tocită de presă: „este picătura care a umplut paharul”. Dacă pleacă din cauza asta, Voiculescu e o victimă, e doar o găselniță de PR, aruncată în față de un politician avid de imagine și la fel de inconsistent în administrație ca și el – da, despre Florin Cîțu este vorba. (...)

De ce ar fi trebuit să plece Voiculescu? A fost cumva vreo dezbatere adevărată despre cum întărim sănătatea și economia pe timp de criză? S-au luptat PNL și USR-PLUS pentru măsuri extraordinare sociale? Pentru mai multe teste gratuite, pentru ajutoare adresate direct cetățenilor, pentru mărirea bugetelor sănătății, ca să nu vezi cum îți mor nesupravegheați oameni din cauza oxigenului administrat aiurea? Nu, pentru toate a existat mereu un răspuns anemic, o lipsă de soluții profundă care ascunde, de fapt, o vină comună”, scris Costi Rogozanu.

Acesta mai precizează că un alt motiv serios pentru care Vlad Voiculescu ar fi trebuit să plece de la Ministerul Sănătății este situația Andreei Moldovan. Astfel, jurnalistul amintește de caazul fostului ministru al Sănătății, Victor Costache, ”angajat nonșalant ministru, direct din Spitalul Polisano, ca să legifereze pentru a livra bani publici cu lopata către firmele private medicale”.

”Și familia Moldovan e un tipic amestec de public cu privat. Andreea Moldovan deține (împreună cu Bogdan Moldovan, chirurg extrem de influent din Brașov) acțiuni la un spital privat de mari dimensiuni, Sf. Constantin din Brașov. Asta nu a împiedicat-o să fie director la un spital de stat din Brașov, nu a împiedicat-o să fie nici secretar de stat. Nu e în regulă! Pentru că una e o retorică generală că „la stat e nașpa”, alta e să zici că e nașpa când tu ai ditamai afacerea în privat.

Victor Costache operează acum la Spitalul Sf.Constantin din Brașov, unde e acționară Andreea Moldovan. Eu nu pun aici în discuție competențele. Pe mine mă interesează coincidențe și obsesii lobbystice. Nici nu sunt atât de naiv să cred că se vor opri presiunile pentru mărirea conductei de bani publici către afaceri de sănătate private – e o piață enormă cu pioni extrem de potenți. Acest tip de politică o reprezintă și Voiculescu, și Costache, și Moldovan. Și Cîțu”, mai scrie Rogozanu.

În acest context, el semnalează faptul că, în plină criză a locurilor de la terapie intensivă pentru pacienții cu COVID-19, ”nimeni nu îndrăznește să forțeze sprijinul industriei private de sănătate – prin naționalizare, rechiziționare, închiriere”.Lovitură fără precedent pentru Diana Șoșoacă! Ce nu va mai avea voie să facă timp de trei luni în Parlamentul României? Va fi sancționată drastic

”Cum să ceară Voiculescu așa ceva când are în preajma sa în funcții acționari ai unora dintre respectivele spitale?”, se întreabă jurnalistul.

”Unii văd în Voiculescu un unicat. Eu nu am văzut decât o clonă ceva mai nefericită a lui Costache. (...) Merita să plece. Nu merita să plece ca să-și mai spele Cîțu imaginea. Apropo: Voiculescu merita să plece și pentru felul în care nu a zis nici „pâs” când Cîțu i-a aruncat un buget de batjocură la mii de infectați și sute de morți pe zi, plus alte mii de morți cauzate indirect (prin lipsa de acces la spital), în tot acest an de criza COVID”, conchide Costi Rogozanu.