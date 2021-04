Andreea Moldovan, despre începerea școlii în format fizic: „Este ceea ce ne dorim și noi” / „Îmi doresc ca fiica mea să aibă ore normale, dar vreau în egală măsură ca ea să fie protejată” (VIDEO)

Secretarul de stat Andreea Moldovan susține că și Ministerul Sănătății își dorește revenirea fizică a elevilor la clase. „și eu sunt mamă, și îmi doresc ca fiica mea să aibă ore normale, să poată merge cum trebuie, dar vreau în egală măsură ca ea să fie protejată atunci când merge la școală”, a declarat oficialul, luni.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.

Andreea Moldovan, despre începerea școlii în format fizic

Întrebată cum vor începe elevii școala, având în vedere că e nevoie de școală în format fizic, pentru că orele în sistem online nu decurg tocmai cum ar trebui, secretarul de stat în Ministerul Sănătății a răspuns: „Da, este categoric, este ceea ne dorim și noi. Cu siguranță, învățătura este esențială și aș spune vitală pentru un popor și cu atât mai mult pentru copiii noștri, și eu sunt mamă, și îmi doresc ca fiica mea să aibă ore normale, să poată merge cum trebuie, dar vreau în egală măsură ca ea să fie protejată atunci când merge la școală”.

Ce a spus secretarul de stat din Ministerul Sănătății despre numărul mic de teste rapide antigen rapide efectuate în școli

În seria de declarații susținute luni dimineață în fața Ministerului Sănătății, Andreea Moldovan a vorbit și despre numărul mic de teste rapide antigen efectuate în școli, context în care a anunțat că o parte dintre ele vor fi redirecționate către spitale.

Referitor la faptul că, comparativ cu cele disponibile, este puțin, oficialul din Ministerul Sănătății a afirmat: „Comparativ cu cele disponibile, da, drept pentru care o parte din teste vor fi redirecționate către spitale, în funcție de unde se folosesc mai mult și e nevoie mai multă de ele, însă ceea ce aș vrea să spun este faptul că aceste teste sunt un ajutor atât pentru elev, cât și pentru cadre didactice, cât și pentru părinți. Ele sunt disponibile, personalul a fost instruit și din păcate sunt școli în care există cabinet medical, cu medici și cu asistente medicale, și totuși ele nu se folosesc. Aici trebuie să vedem de ce, pentru că noi am dat instrucțiunile de lucru, am instruit personalul care trebuie să facă testare, am dat inclusiv filmuleț pentru testare, am dat platforma de înregistrare a rezultatelor, am dat testele”.

Despre testele non-invazive, secretarul de stat Andreea Moldovan a declarat: „Aceste teste non-invazive reprezintă bineînțeles un filtru, nu poți să spui că nu au niciun fel de eficacitate, dar încă din punct de vedere științific nu sunt suficient dovedite ca eficace și de încredere. De ce – pentru că există riscul ca un test făcut din salivă să dea un rezultat fals-negativ pentru că rata de rezultate fals-negative este încă ridicată pentru tipurile de teste disponibile acum pe piață, astfel încât copilul să aibă falsa senzație că este negativ și, totuși, să fie purtător de virus la debut, cu o încărcătură poate mai mică virală, dar care oricum asigură transmisivitate. E un apel la a ne plia după datele științifice internaționale, pentru că este ceea ce ne conduce în conduita noastră. În momentul în care este sigur și dovedit eficace, și poate să fie utilizat fără problemă, îl vom folosi fără discuție”.