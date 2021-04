Andreea Moldovan, despre noile criterii de carantină: „Și pe vechea grilă de analiză, Bucureștiul e de carantinat”

Secretarul de stat din Ministerul Sănătăţii Andreea Moldovan a precizat la Digi 24, despre despre ordinul care introduce noi criterii pentru carantinarea localităților. Ea a spus că noul ordin privind instituirea carantinei este ”mai obiectiv”, întrucât cuprinde criterii cuantificabile.

Pe noua grilă, Capitala ar trebui să intre în carantină, însă Andreea Moldovan afirmă că acelaşi punctaj s-ar fi obţinut şi pe vechea grilă.

„Acest ordin intră în atribuțiile mele și era normal ca eu să-l semnez. Nu pică din cer, e un ordin pentru care am început discuțiile în urmă cu o lună, am avut discuții cu reprezentanți ai INSP și DSU. Au fost două zile de discuții, atunci chiar s-a comentat în presă pe marginea acestor criterii de carantinare. Am agreat o formă finală pe care am supus-o ulterior discuției în Comitetul Tehnico-Științific. A fost o singură remarcă privind raportarea la 50.000 de oameni sau 100.000 de oameni ca reper (la numărul de teste, n.r.), însă toți membrii participanți au avut ocazia să-și exprime punctul de vedere și s-a votat această formă finală”, a spus Moldovan, la Digi 24.

”Nu este mai dur, este mai obiectiv, în sensul în care are nişte indicatori care pot să fie cuantificaţi, comparativ cu ordinul vechi unde erau nişte indicatori oarecum orientativi. (...) Carantina nu se decide, mai ales zonală, pe un singur criteriu (...) se referă şi la zonele metropolitane, ceea ce este important că ne permite să vedem ce se întâmplă nunumai într-o localitate mai mică, ci într-o salbă de localităţi unde caracterul între aceste localităţi este important”,

Andreea Moldovan a precizat că personal nu l-a informat pe premierul Florin Cîţu în legătură cu modificarea acestor indicatori.

Întrebată despre carantinarea Bucureştiului, în baza noilor criterii, întrucât Capitala întruneşte punctajul, Andreea Moldovan a explicat: ”Dacă luăm în calcul vechea grilă şi pe acea grilă Bucureştiul este de carantină (...) Decizia de carantină este o decizie complexă, care ţine cont de mult mai mulţi factori. Aceşti indicatori sunt adjuvanţi ca să ne arate din punct de vedere epidemiologic unde este stuaţia actuală, dar decizia este mult mai amplă decât cea bazată strict pe aceşti indicatori”.

Prefectul Alin Stoica, despre măsurile valabile în Capitală și o eventuală carantinare

Alin Stoica, prefectul Capitalei, susține că măsurile de protecție sanitară valabile în București – care au fost prelungite în weekend – funcționează, astfel că nu se impun alte restricții la ora actuală. Întrebat de Silviu Mănăstire la „Dosar de politician” cine ia decizia finală cu privire la o eventuală carantinare a orașului, oficialul a explicat că „ordinul de carantinare este luat de DSU”, conform legislației în vigoare.Diana Șoșoacă, acuzații grave la adresa medicilor. DE CE MOR pacienții COVID?

„Dacă ar fi indicat în opinia mea... după cum v-am spus, decizia de sâmbătă este aceea de aplica niște măsuri care sunt altele decât carantina, deci decizia a fost luată sâmbătă de prelungire a acelor măsuri. Situația epidemiologică, de atunci, s-a îmbunătățit, vedem că rata de infectare scade, deci măsurile respective funcționează. Din punctul nostru de vedere, al Prefecturii și al CMBSU, la acest moment nu se impun alte măsuri. Sigur, dacă vin autoritățile sanitare și propun în mod motivat altceva, vom pune în discuție la CMBSU și vom lua o decizie”.

„Nu am primit o explicație despre modificarea criteriilor de carantinare. Instituția Prefectului nu are atribuții pe zona de stabilirea criteriilor tehnice medicale pe baza cărora se fac analizele epidemiologice. Nu ar fi putut să dea nici un fel de input valoros. Deciziile se iau în comitetul științific, interministerial ca din care fac parte mai multe instituții și specialiștii care iau decizii”, a mai spus prefectul Capitalei.

Ministerul Sănătăţii a modificat ordinul care cuprinde criteriile pentru instituirea carantinei zonale, documentul fiind deja publicat în Monitorul Oficial. Pentru municipiile metropolitane cu peste 100.000 de locuitori se au în vedere şapte criterii, între care numărul de teste, rata de pozitivare, incidenţa, gradul de ocupare al paturilor, dar şi trendul în ultimele 14 zile.

Carantina zonală încetează în momentul în care rata de infectare scade sub 3 la mie.