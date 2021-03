Andreea Moldovan, despre schimbarea criteriilor de carantinare: Sunt șase indicatori tehnici, care țin de trend evolutiv, de rată de incidență, de capacitate de testare / ”Sunt județe cu testare redusă în care nu știi ce se întâmplă” (VIDEO)

Secretarul de stat din Ministerul Sănătății, Andreea Moldovan, a făcut noi precizări cu privire la schimbarea criteriilor de carantinare. Oficialul guvernamental a vorbit despre șase indicatori care vor fi luați în calcul, o decizie finală cu privire la noua metodă urmând a fi luată marți.

”Datele pe care le folosim necesită, în permanență, o actualizare. Drept pentru care, ne-am gândit care ar fi indicatorii de calcul al grilei de carantinare cel mai sugestiv pentru procesul epidemiologic din teritoriu, astfel încât să știm că imaginea pe care ei ne-o vor oferi atunci când vor fi calculați va fi imaginea mult mai apropiată de realitate.

Sunt șase indicatori, am avut încă două variabile în interpretarea acestora. Vom face simulări, iar mâine, la ora 13.00, de vom întâlni ca să luăm decizia finală.

Sunt indici de evoluție de trend evolutiv, de rată de incidență, de capacitate de testare sau de număr de cazuri pe o unitate teritorială, cu focar, fără focar. Sunt niște indicatori tehnici”, a spus Moldovan.

