Andreea Moldovan, după tragedia de la ”Victor Babeș”: Nimeni nu doarme liniștit și se uită la televizor (VIDEO)

Andreea Moldovan, secretar de stat în Ministerul Sănătății a precizat marți dimineață, că ''nimeni nu doarme liniștit și se uită la televizor''.

Trei persoane internate în tirul de ATI de la Spitalul ”Victor Babeș” din Capitală au murit luni după-amiază după ce ventilatoarele din secția mobilă au intrat în avarie, din cauza unei creșteri bruște a presiunii.

„Vă dați seama că toată lumea comunică cu toată lumea pentru că este o situație absolut tristă.

Nimeni nu stă și doarme liniștit și se uită la televizor. Pe măsură ce primim rezultate în plus, facem mai mult. Toată lumea este consternată. Deci chiar se fac lucruri”.

Într-o declarație de presă susținută luni seară, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat, a spus: „Instalația până la TIR se face de către firme autorizate – și această instalație este făcută de o firmă autorizată contractată de spital, de serviciul de sănătate al primăriei, deci nu este nimic care a fost făcut improvizat. Este autorizat, este făcut totul corect, stocatorul a fost adus special, iar acest TIR a funcționat luni de zile în Argeș până a ajuns aici, deci nu este un TIR care este pus în funcțiune pentru prima dată, și acum a funcționat, sâmbătă, duminică, astăzi până după-masă, fără probleme. Această creștere bruscă a presiunii trebuie să vedem cum s-a produs, dacă este o greșeală umană, dacă este o chestiune tehnică, care nu știm de ea acum, deci asta urmează să descoperim, dar de regulă presiunea ca să intre în TIR mai mare înseamnă că de undeva s-a dat drumul sau a crescut”.

