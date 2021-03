Andreea Moldovan: Medicii de familie vor avea teste antigen de săptămâna aceasta (VIDEO)

Andreea Moldovan, secretarul de stat din Ministerul Sănătăţii, a declarat, luni, că medicii de familie vor avea teste antigen pentru a creşte posibilitatea de testare, acest tip de teste fiind uşor de folosit şi cu rezultate bune la persoanele cu simprome sugestive.

„Medicii de familie vor avea teste antigen - de săptămâna aceasta, după ce definitivăm partea legislativă. Sunt teste care au sensibilitate la persoanele cu simptome sugestive”, a afirmat aceasta.

Ea a adăugat că, la persoanele asimptomatice, rata de sensibilitate a acestor teste este mai scăzută, de aceea se merge în continuare pe testarea RT PCR.

