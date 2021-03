Andreea Moldovan: Nu se dorește un lockdown, dar suntem îngrijorați (VIDEO)

Andreea Moldovan, secretar de Stat în Ministerul Sănătății, a declarat, luni că nu se dorește impunerea unul lockdown, însă autoritățile sunt îngrijorate de creșterea numărului de cazuri pozitive de coronavirus.

„Carantina este un cuvânt greu care ne este greu de suportat și nu îl dorim. Carantina, dacă ar fi să fie respectată, ar însemna că toată lumea stă acasă, nu mai iese nimeni pe nicăieri, exact cum a fost în perioada de urgență, ori așa ceva nu își dorește nimeni. Lockdown este un cuvânt prea dur și nu ni-l dorim niciunul dintre noi, pentru că este o restricție care în momentul actual poate fi puțin probabilă să poată fi implementată și nu se dorește. Dar este, clar, o situație care ne îngrijorează, este un număr mare de cazuri de pacienți pozitivi, este o rată crescută de pozitivitate în teste, este un număr mare de pacienți care ajung în terapie intensivă (...) Bineînțeles că se ia în calcul această măsură (de carantinare, n.r.). Această măsură, însă, este o decizie comună a mai multor instituții care sunt antrenate în acest lanț decizinal”, a spus aceasta.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.