Andreea Moldovan: Paturile ATI destinate pacienților COVID sunt acolo, nu s-a atins nimeni de ele, nu au dispărut (VIDEO)

Medicul Andreea Moldovan, secretar de stat în Ministerul Sănătății, a explicat, marți seară, în emisiunea "Actualitatea cu Tudor Mușat" de pe B1 TV, care este dinamica paturilor de Terapie Intensivă și de ce s-a ajuns, din nou, în situația de a căuta un loc pentru bolnavii în stare gravă.

"Paturile ATI nu au dispărut. Numărul este teoretic constant în sensul care avem paturi ATI COVID și non-COVID. Funcționalitatea lor însă este diferită. Când a fost nevoie de un număra mare pentru COVID, atunci, automat, s-a alocat din sectorul non-COVID, pentru că era nevoie la un număr mare de pacienți în Terapie Intensivă care trebuiau îngrijiți. În momentul în care numărul de infecții COVID a început sa scadă, în lunile decembrie, ianuarie, februarie, automat o parte dintre acele paturi au putut fi folosite și pentru intervenții chirurgicale sau pacienți non COVID pentru că sunt o categorie importanta și trebuie să ținem cont și de acesta populație. În momentul în care numărul de cazuri grave, cu afectare severă în cadrul infecției COVID, a reînceput să crească, automat s-au realocat acele paturi, pentru circuitele COVID. Practic spitalele COVID au rămas pe loc. Ele au funcționat mai departe doar cu un număr mai mic de pacienți în perioada în care numărul acestora a scăzut la nivel național", a spus medicul.

"Ceea ce am făcut în plus față de acest număr considerat constant de paturi ATI a fost sa cautam efectiv spital cu spital posibilități de extindere a numărului de paturi în prezent pentru ca asistam la un număr din ce în ce mai mare de pacienți COVID care necesită îngrijire specializată. Pe lângă acel de bazin de pornire din punct de vedere alo numărului de cazuri s-au adăugat număr de paturi identificate în cursul acestei perioade", a mai spus Andreea Moldovan.

"De fapt, numărul de paturi ATI destinate COVID a fost și este acolo deci nu s-a atins nimeni de ele pentru ca suntem cu toții responsabili și conștienți ca este o infecție care este încă prezenta în viața noastră.

Noi am intrat în acest val trei deja cu un număr cu paturi de Terapie intensiva ocupate de pacienți COVID. Nu s-a mai întâmplat ca în valul I în care am avut un număr mare de paturi la dispoziție, ci am pornit de la un număr ocupat, o proporție importanta din paturile disponibile, 700-800 la început după care cazurile s-au succedat extrem de rapid și a venit să umple un spațiu care era deja ocupat", a mai explicat secretarul de stat.Pensionarul din Olt şi-a luat un detector de metale şi s-a jucat cu el pe lângă casă. Surpriză! Aparatul a început să bipăie... A găsit o comoară veche de 2000 ani

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.