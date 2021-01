Andreea Moldovan: Studiile pe care se bazează utilizarea ivermectinei sunt, deocamdată, inconsistente din punct de vedere științific. Este un risc de a folosi astfel de medicamente în tratamentul COVID (VIDEO)

Andreea Moldovan, secretar de stat în Ministerul Sănătății, spune că în acest moment studiile privind eficiența ivermectinei în tratamentul COVID-19 sunt ”inconsistente”, motiv pentru care nu este recomandată folosirea acestui medicament de către pacienții infectați cu coronavirus.

Ce spune secretarul de stat Andreea Moldovan despre folosirea ivermectinei în tratamentul COVID-19

”Ivermectina este un medicament cu efect antiparazitar, folosit atât în uz uman, cât mai ales în uz veterinar. Ca utilizare umană, se recomandă mai ales utilizarea ivermectinei sub forma unor creme, recomandate în tratamentul acneei rozacee, de exemplu. Astfel încât, actualmente, nu este un medicament care să dovedească eficiența în tratamentul infecției COVID. Studiile pe care se bazează utilizarea ivermectinei sunt, deocamdată, inconsistente din punct de vedere științific și considerăm că este un risc de a folosi astfel de medicamente care încă nu au fost testate și considerate sigure și eficiente în tratamentul COVID”, a declarat secretarul de stat, miercuri, în cadrul unei conferințe de presă.

Ivermectina este un antiparazitar, utilizat în cabinetele veterinare în tratamentul animalelor. Medicamentul este aprobat în SUA de FDA (Food and Drug Administration – n.r.) ca având efect cert anti-păduchi, scabie și viermi intestinali. De asemenea, are efect împotriva virusului Zika. În Europa însă, nu a primit încă acordul.

Medicul Radu Țincu: Este un tratament folosit în aria veterinară și nu este aprobat nicăieri în lume pentru a fi folosit pentru pacienți umani

Medicul Radu Țincu, de la Spitalul Floreasca din Capitală, a declarat marți, într-o intervenție pe B1 TV, că un studiu publicat într-o prestigioasă revistă internațională arată că singurul beneficiu adus de administrarea acestui medicament în terapia COVID-19 ar fi reducerea perioadei în care pacientul nu are miros.

”În primul rând, este un tratament folosit în aria veterinară și nu este aprobat nicăieri în lume pentru a fi folosit pentru pacienți umani. În al doilea rând, este foarte interesantă această abordare socială în care punem la îndoială vaccinul Pfizer, vaccinul Moderna, care au primit aprobare de la Agenția Europeană a Medicamentului și de la FDA (Administraţia SUA pentru Alimente şi Medicamente – n.r), dar luăm un medicament care nu este aprobat pentru a fi folosit la oameni. Ca să se elimine toate aceste speculații care au apărut, publicația Lancet, una dintre cele mai prestigioase publicații medicale, a dat publicității pe 19 ianuarie un studiu în legătură cu eficiența acestui medicament. Este un studiu pe 24 de persoane, dar acest studiu concluzionează foarte clar că acest medicament nu are niciun fel de efect asupra testului PCR la 7 zile sau la 14 zile, nu are niciun fel de efect asupra încărcăturii virale a pacienților care primesc acest medicament. Singurul lucru care s-a dovedit a avea o eficiență este o scădere cu 30% a duratei în care pacientul nu mai are miros. Deci singurul efect pozitiv care a putut fi evidențiat într-un studiu serios publicat în această revistă a fost o reducere a pierderii mirosului cu 30%. În rest, toate celelalte aspecte care au fost urmărite în acest studiu nu au putut fi dovedite la administrarea acestui antiparazitar de uz veterinar”, a explicat Radu Țincu.

Pe de altă parte, Șerban Bubenek, medic primar ATI, a vorbit despre eficiența ivermectinei în tratamentul COVID-19.

„Este un medicament care a fost folosit pentru uz uman pe scară largă, în special în Africa, pentru parazitoză. Cercetatorii au vrut să vadă dacă are efect și pentru COVID. Există diverse studii, destul de multe, în diverse țări, studii serioase, care au fost analizate (...) Conform datelor din literatură, spun că este eficace împotriva coronavirusului”, a declarat Șerban Bubenek.

La rândul lor, reprezentanții Autorității Naționale Sanitară Veterinară și pentru Protecția Alimentelor au transmis că folosirea acestui medicament de către oameni poate avea efecte grave asupra sănătății.