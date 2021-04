Andrei Baciu: Accesibilitatea directă și imediată la vaccinare e ce lipsește / Cum pot contribui companiile la efortul de vaccinare anti-COVID (VIDEO)

Andrei Baciu, secretar de stat în Ministerul Sănătăţii, a anunțat, miercuri seară, că 79 de companii au demarat activitatea de vaccinare anti-COVID a angajaţilor. Invitat în emisiunea ”Actualitatea”, moderată de Tudor Mușat pe B1 TV, Baciu a susținut că acest sprijin este binevenit din două perspective: statul este ajutat în acest efort de desfășurare a campaniei de imunizare, iar vaccinul devine mai accesibil pentru oameni. „Accesibilitatea directă și imediată la vaccinare e ce lipsește acum”, a punctat secretarul de stat.

