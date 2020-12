Andrei Baciu: Campania de vaccinare anti-COVID-19, o provocare fără precedent / Vaccinarea e gratuită și voluntară / Românii să se informeze doar din surse oficiale (VIDEO)

Andrei Baciu, secretar de stat în Ministerul Sănătății, a declarat luni seară, pentru B1 TV, că vaccinarea anticoronavirus în România este gratuită și voluntară. El a vorbit despre efortul uriaș ce stă în spatele campaniei de vaccinare și despre munca depusă de autorități, cu sprijinul experților, pentru a asigura transparența în acest proces. Dată fiind amploarea fenomenului de fake news, Baciu a insistat apoi ca românii să se informeze despre vaccinul anti-COVID-19 doar din surse oficiale.

„În primul rând, trebuie să vedem foarte clar care este provocarea. E o provocare fără precedent nu numai în România, ci la nivel global, pentru toți cei implicați în aceste activități. Pornind de la partea logistică, partea de transport, de depozitare, partea propriu-zisă de vaccinare, toate acțiunile aferente de informare și de comunicare sunt fără precedent.

Evident că vaccinarea în sine reprezintă cea mai bună veste din acest an, reprezintă un motiv de optimism, de recâștigarea încrederii. E cea mai sigură soluție de a închide această pandemie și de a reveni la o viață normală”, a declarat Andrei Baciu, pentru B1 TV.

