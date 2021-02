Andrei Baciu: Cea de-a doua etapă a campaniei de vaccinare înseamnă peste 5 milioane de persone. 5 milioane de doze o să primim până cândva în luna aprilie (VIDEO)

Secretarul de stat din Ministerul Sănătății, Andrei Baciu, spune că România ar putea avea cele peste 5 milioane de doze de vaccin anti-COVID-19, necesare pentru vaccinarea persoanelor care se încadrează în etapa a doua a campaniei de vaccinare, undeva în luna aprilie. Miercuri au început programările pentru vaccinarea cu serul dezvoltat de AstraZeneca, iar reprezentantul Guvernului spune că se fac în continuare studii cu privire la posibilitatea ca acest tip de vaccin să fie administrat și persoanelor de peste 55 sau 65 de ani, așa cum, a recomandat, de altfel, și Organizația Mondială a Sănătății.

„Este o veste bună că au venit noi vaccinuri. Sigur, au o utilizare și o recomandare limitată din partea Agenției Europene a Medicamentului pentru moment. S-a ajuns la acest lucru pentru că studiile efectuate au îndeplinit criteriile de garanție, siguranță și eficacitate pentru acest tronson. Compania continuă studiile clinice, iar în momentul în care întrunește un număr suficient de mare încât lucrurile să devină valide din punct de vedere științific, evident că va fi și extinderea acestei recomandări.

220.000 de sloturi s-au deschis astăzi, peste 80.000 de programări au fost în această seară, cu o medie de 3 persoane pe secundă, care relevă o dorință mare de vaccinare, ceea ce este îmbucurător.

Pentru luna februarie, vin în jur de 700.000 de doze de la AstraZeneca, un volum mare care este suplimentar față de ce știam, dozele vor crește și în martie și cel mai mult vor începe să crească la sfârșitul lunii martie.

Ne confruntăm cu această situație de aproape un an. Vorbim totuși de câteva săptămâni în care mai trebuie să încercăm să ne protejăm cât mai mult și să utilizăm cât mai eficient toate vaccinurile pe care le avem în acest moment”, a declarat Andrei Baciu, în cadrul emisiunii „Actualitatea”, moderată de Tudor Mușat.

