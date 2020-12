Andrei Baciu, despre campania de comunicare privind vaccinarea anti-COVID-19: Trebuie să ne asigurăm că se respectă principiile transparenței totale și onestității, că informațiile sunt complete și corecte (VIDEO)

Andrei Baciu, secretar de stat în Ministerul Sănătății, a dat o serie de detalii despre campania de comunicare pregătită de autorități cu privire la vaccinarea națională anti-COVID-19.

România este parte a unui mecanism european, Comisia Europeană fiind cea care s-a angajat în demersurile cu companiile producătoare de vaccinuri. România a fost parte din toate aceste demersuri astfel încât toate informațiile care au venit până acum și care vor veni, vor veni direct de la Bruxelles.

Rolul nostru este acela de a asigura un canal și un flux informațional rapid și eficient bazat, în primul rând, pe un principiu al transparenței totale. În al doilea rând, trebuie să ne asigurăm că se respectă și un principiu al onestității, că informațiile sunt complete și corecte”, a declarat Baciu.

Totodată, acesta a precizat că personalul medical va fi implicat și în campania de informare a populației privind vaccinarea.

„Considerăm că toți profesioniștii din domeniul medical trebuie să fie parte a acestui proces, atât de vaccinare, cât și de informare. Am inițiat un parteneriat cu toate organizațiile care reprezintă profesioniștii din domeniul sanitar, universitățile de medicină și farmacie, toate asociațiile și entitățile reprezentantive.

Și în activitatea de comunicare, personalul medical va fi partenerul nostru. (...) Vom face webinarii cu personalul medical, pentru a le furniza informațiile științifice de o manieră oficială, cât mai rapid.

Avem o platformă de informare publică în acest moment, vaccinare-covid.gov.ro și vom continua toate activitățile de comunicare pe baza recomandărilor unuii grup de experți în comunicare și combaterea fake news-ului”, a mai spus Andrei Baciu.

