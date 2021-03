Andrei Baciu, despre eventuale noi restricții: Măsuri naționale nu se impun / Suplimentăm centrele și vaccinurile alocate Capitalei, tocmai pentru a evita pe cât posibil atingerea pragului de carantinare (VIDEO)

Andrei Baciu, secretar de stat în Ministerul Sănătății, a vorbit despre situația regimului de restricții, vineri, pe B1 TV, și a precizat că momentan nu se impune introducerea de măsuri suplimentare la nivel național, însă a reiterat că există scenarii pentru fiecare bornă de incidență cumulată la mia de persoane.

Demnitarul a vorbit și despre situația din Capitală, explicând că autoritățile majorează numărul de centre de vaccinare și de doze alocate Bucureștiului, tocmai „ca un instrument suplimentar pentru a evita pe cât posibil atingerea pragului de 6”, care ar însemna intrarea în carantină locală.

