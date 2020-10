Andrei Baciu, despre lipsurile sistemului sanitar: În ultimii ani, România a fost codașă în mai toate clasamentele. Așa am intrat în această bătălie, dar acum depunem toate eforturile (VIDEO)

Andrei Baciu, secretar de stat în ministerul Sănătății, a declarat vineri seară, pentru B1 TV, că trebuie să fim ambițioși și exigenți în criza sanitară prin care trecem. Pe de altă parte, nu trebuie să omitem faptul că am pornit în această luptă cu epidemia de coronavirus având un sistem sanitar situat pe ultimele locuri în clasamentele Comisiei Europene. Acesta a subliniat, de asemenea, că nu sunt corecte comparațiile în cifre absolute cu alte state. Baciu a mai vorbit despre măsurile luate de autorități în gestionarea epidemiei, dar și despre cât de important este ca oamenii să respecte regulile de prevenție.

Andrei Baciu, despre sistemul sanitar: Din nefericire, în ultimii ani, România a fost codașă în mai toate clasamentele

Secretarul de stat Andrei Baciu a explicat situația în care ne aflam cu sistemul sanitar la debutul epidemiei de coronavirus și de ce comparațiile cu alte state în cifre absolute nu sunt corecte.

„Trebuie să admitem și condițiile preexistente și să știm cu ce mecanisme și instrumente se gestionează această pandemie în România. Trebuie să fim abițioși și exigenți, e o luptă la nivel internațional pe toate resursele care sunt limitate. Totuși, când se fac comparații, acestea trebuie să fie valide din punct de vedere științific. De exemplu, să se facă raportare la suta de mii de locuitori sau la milionul de locuitori, adică România versus statul x testează atât la suta de mii de locuitori sau atâția doctori la suta de mii de locuitori sau atâtea spitale sau atâtea paturi. Aceasta e o comparație corectă, nu să comparăm în cifre absolute.

La finele fiecărui an, Comisia Europeană publică un raport inclusiv cu privire la partea de sănătate. Din nefericire, în ultimii ani, România a fost codașă în mai toate clasamentele. Cu acest sistem am intrat în această bătălie. Nu e ca și cum am avut cel mai performant sistem la nivel mondial și am avut o eroare de management”, a declarat secretarul de stat Andrei Baciu, pentru B1 TV.

De ce testarea în masă nu e indicată. Explicațiile lui Andrei Baciu

Baciu a mai explicat faptul că niciun stat nu a apelat la testarea în masă deoarece aceasta oferă strict o poză de moment, care nu mai e valabilă chiar și după puțin timp de la testare.

„Se fac în schimb studii de seroprevalență, așa cum se face și în România. După cum a spus și ministrul Tătaru, rezultatele preliminare, după relucrarea a 11.000 din cele 17.000 de probe care definesc studiul, arată că o parte mică din populație a trecut prin boală și a rămas cu anticorpi - 4,6 - 4,7%. Trebuie să ajungem la 60-70-80% din populație ca să ajungem la imunitate colectivă”, a mai explicat Baciu, pentru B1 TV.

Andrei Baciu: Ministerul Sănătății a suplimentat măsurile pentru fiecare scenariu în care se poate ajunge cu epidemia de coronavirus

Secretarul de stat a mai vorbit și de măsurile luate de autorități mai ales în ultima vreme pentru a gestiona epidemia de SARS-CoV-2.

„Lucrurile se accelerează și cu o viteză tot mai mare. Toate țările europene ajung să depășească recorduri în fiecare zi. (...) Și noi, la Ministerul Sănătății, am suplimentat măsurile pentru fiecare scenariu în parte. Ieri au fost alocate, din Fondul de rezervă, 570 de milioane suplimentare pentru tot ceea ce înseamnă activități specifice pentru gestionarea pandemiei, de cealaltă parte, activități legate de testare și vaccinare. Au fost alocate 65 de milioane pentru achiziția de Remdesivir. Dacă vorbim de partea logistică: alocarea de paturi suplimentare; numai la București 100 de paturi. De fapt, s-a suplimentat numărul paturilor ATI pentru fiecare regiuni. De asemenea, se identifică rezerve pentru toți pacienții: 10%, respectiv 15% pentru paturile la ATI”, a declarat Andrei Baciu, pentru B1 TV.

Secretarul de stat a precizat că Ministerul Sănătății a făcut „toate eforturile posibile” și pentru a acoperi lipsa de personal mai ales la secțiile de Terapie Intensivă și în Direcțiile de Sănătate Publică. „Pentru toți cei care și-au dat examenul de curând și pot practica, ei vor fi încadrați imediat pentru a fi angrenați în această bătălie”, a mai precizat el.

„Vedem că, din punct de vedere organizatoric, sistemul sanitar și Ministerul Sănătății depun toate eforturile. Dar e și partea premergătoare, foarte importantă. Trebuie să conștientizăm că prin orice scenariu am trece, trebuie să trecem prin asta împreună. Avem un număr semnificativ, de exemplu, de decese. Fiecare deces e o dramă. De acum încolo, singurul lucru care va putea face diferența între o traiectorie nefastă și una pozitivă e capacitatea noastră de a ne mobiliza și de ai mobiliza și pe ceilalți să adopte cele trei măsuri pe care le cunoaștem”, a declarat Andrei Baciu, pentru B1 TV.