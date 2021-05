Andrei Baciu, despre vaccinarea anti-COVID-19 în zona rurală: Singura soluție care ar fi cu adevărat eficientă e aceea de a merge din poartă în poartă. O să mergem către oameni (VIDEO)

Andrei Baciu, secretar de stat în Ministerul Sănătății, spune că în următoarea perioadă, campania de vaccinare se va îndrepta mai ales către locuitorii din mediul rural. ”O să mergem către oameni”, a declarat oficialul guvernamental, miercuri seară, în cadrul emisiunii ”Dosar de politician”, moderată de Silviu Mănăstire, pe B1 TV.

”O să facem o completare a strategiei de vaccinare și a modalității în care acționăm, în sensul în care, dacă până acum au fost oamenii cei mai entuziaști și cei mai doritori de a se vaccina și au folosit diverse metode, de acum încolo o să mergem cu o abordare care are menirea de a ajunge către oameni. Trecem într-o etapă în care oamenii care funcționează pe un sistem mai pragmatic sunt cei care, din punct de vedere sociologic, ar fi următorii la vaccinare. O să mergem către oameni. Pentru mediul rural, singura soluție care ar fi cu adevărat eficientă va fi aceea de a merge din poartă în poartă”, a declarat Baciu.

