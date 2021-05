Andrei Baciu, despre vaccinarea anti-COVID a copiilor: Nu există lucruri care să se schimbe la profilul de siguranță sau eficacitatea vaccinului (VIDEO)

Andrei Baciu, secretar de stat în Ministerul Sănătății, a vorbit pentru B1 TV, despre vaccinarea anti-COVID a copiilor.

„Statele nord-americane au început deja pentru că cele două vaccinuri au început să facă toate procedeele să obțină autorizație mai repede și au primit autorizație mai repede. A început și vaccinarea. E același vaccin, aceeași modalitate de a fi folosit și rezultatele sunt la fel de bune. Deci, nu există lucruri care să se schimbe la profilul de siguranță sau eficacitatea vaccinului. Sunt câteva elemente particulare.

În primul rănd, vaccinul produs de BionTech-Pfizer poate fi administrat de la 16 ani în sus. Există deja câteva zeci de mii de adolescenți între 16 și 18 ani care au fost vaccinați deja. Autorizația, care va veni probabil până la sfârșitul lunii mai, pe baza recomandării date de Agenția Europeană a Medicamentului, Comisia Europeană va emite această autorizație. Va fi între 12 și 16 ani, urmând ca ulterior în următoarele luni cel mai probabil să vină aprobări pentru populații pediatrice mai tinere.

Aș tine să menționez că există și copii, adolescenți care au boli cronice.”

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.