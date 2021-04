Andrei Baciu: Fiecare zi pe care o pierdem în cursa vaccinării se traduce în decese. De Paște, să-i sunăm pe cei dragi și să-i îndemnăm să se vaccineze împotriva COVID-19 (VIDEO)

Andrei Baciu, secretar de stat în Ministerul Sănătăţii, a vorbit miercuri seară, în platoul emisiunii "Actualitatea" prezentată de Tudor Mușat, pe B1 TV, despre eficiența campaniei de vaccinare împotriva COVID-19 și ridicarea restricțiilor, odată cu atingerea bornelor importante.

Întrebat despre motivația pe care ministerul trebui să o ofere românilor pentru a se vaccina, Baciu a spus că fiecare dintre noi ar trebui să vadă în imunizare un pas mai aproape de sfârșitul pandemiei.

"Când se atinge imunitatea colectiva, practic virusul nu se mai transmite ca acum, deci nu va mai fi nevoie de restricțiile care opresc acum transmiterea. Pentru ce ne vaccinăm? Pentru a încheia pandemia. E singura soluție", a spus secretarul de stat.

În ceea ce privește relaxarea restricțiilor de la 1 iunie, așa cum premierul Florin Cîțu a promis, Andrei Baciu a afirmat că termenul este relativ și depinde de situația epidemilogică de la acel moment.

"În atingerea obiectivului de vaccinare de 70%, adică 10,4 milioane de persoane, în septembrie sunt și borne importante pe care le atingi mai devreme, care vin un progres al campaniei de vaccinare. Transmiterea comunitară, numărul de cazuri noi este cea care dictează setul de măsuri.

Când ai 30-40% din populație vaccinată, se simte la nivel de transmitere in comunitate, nu mai vorbesc de 70% cand se încheie transmiterea comunitară.

Fiecare zi pe care o pierdem în această cursă a vaccinării are costuri care se traduce in decese care încep să fie evitabile. Mai este și pericolul variantelor emergente.

Să facem un exercițiu: vin Sărbătorile Pascale, avem o listă de oameni apropiați cărora le dam cate un mesaj, o urare. Hai să facem același lucru cu privire la vaccinare. Hai să-i sprijinim, să-i programam, să le explicăm de ce trebuie să ne vaccinăm", a spus Andrei Baciu.

