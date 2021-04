Andrei Baciu: În luna aprilie, campania de vaccinare se va accelera prin trei flancuri de luptă (VIDEO)

Secretarul de stat din Ministerul Sănătății, Andrei Baciu, a făcut o serie de precizări, luni seară, în cadrul emisiunii ”Actualitatea”, moderată de Tudor Mușat, în legătură cu felul în care se va desfășura campania națională de vaccinare anti-COVID-19 în următoarea perioadă. ”Campania de vaccinare se va accelera prin trei flancuri de luptă”, a anunțat Andrei Baciu.

Potrivit oficialului guvernamental, în luna aprilie, autoritățile plănuiesc, printre altele, să finalizeze procedurile necesare pentru ca vaccinarea anti-COVID-19 să se poată desfășura și în cabinetele medicilor de familie.

”În luna aprilie, campania de vaccinare se va accelera prin trei flancuri de luptă. În primul rând, de mâine (marți – n.r.) se deschid 12 noi cabinete, pentru care a început programarea de pe 2 aprilie, în mai multe județe.

Pe 13 aprilie, deschidem încă 144 de cabinete suplimentar față de cele existente deja.

Și tot în luna aprilie dorim să finalizăm toate procedurile astfel încât să putem deschide posibilitatea de a se vaccina și cu ajutorul medicilor de familie, și, pentru comunitățile din mediile rurale, din comunitățile îndepărtate, avem varianta cu centrele de vaccinare mobile, care se vor duce fix în zone în care nu există medic de familie sau unde nu există un dispensar. (...)

Suplimentar, vom deschide și o altă opțiune, și anume, pentru marii operatori economici care au sute, mii de angajați și care își doresc să se vaccineze, dăm posibilitatea de a deschide puncte de vaccinare în interioriul companiilor lor pentru toți angajații, astfel încât cei care își doresc să poată să se vaccineze într-un timp foarte scurt”, a declarat Andrei Baciu.

