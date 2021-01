Andrei Baciu, Ministerul Sănătății: În vară există toate șansele să fie suficiente vaccinuri pentru a putea ajunge la procentul ideal de imunizare de 70% din populație

Secretarul de Stat în Ministerul Sănătății, Andrei Baciu, a declarat în direct pentru B1 TV că în vară se poate ajunge în România ca 60-70% din populație să fie vaccinată împotriva COVID-19, procentul ideal pentru crearea imunității colective:

“În principiu este în regulă să spunem că undeva în vară există toate șansele să fie suficiente vaccinuri pentru a vaccina și pentru a putea ajunge la procentul ideal pe care l-am anunțat. Depindem foarte mult nu doar de momentul în care primim aceste autorizații, ci și de momentul în care vaccinurile respective vor fi livrate. Calculele se fac pe parcursul unui an, deci vorbim despre 2021. Cert este că în trimestrul întâi, pe lângă cel de la Phizer se așteaptă autorizația și pentru vaccinul produs de Moderna. Acestea sunt lucrurile pe care le cunoaștem. Ulterior mai este o provocare la nivelul capacității de producție, o provocare globală și se fac demersuri și în acest sens.

Există o dinamică destul de accelerată. Lucrurile pot căpăta turnuri pozitive de pe o zi pe alta cum s-a și întâmplat înante de Crăciun”, a declarat Andrei Baciu în emisiunea moderată de Tudor Mușat.

Pe de altă parte, oficialul a ezitat să facă o estimare dacă vaccinarea va fi încheiată în anul 2021 sau se va prelungi și în anul 2022:

"Este foarte greu să fac o estimare pentru că există aceste variabile majore: câte vaccinuri vom primi, câte companii vor primi autorizație și câte vor ajunge în România. Ulterior depinde și de momentul în care ele vor ajunge".

