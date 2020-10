Andrei Baciu: Orice pacient poate să devină pozitiv la un moment dat. Din acest punct de vedere, în toate spitalele din România există circuite foarte clar organizate (VIDEO)

Dacă ar fi să fie o reorganizare a strategiei prin care spitalele tratează pacienți cu SARS-CoV-2, acest lucru se face de către Ministerul Sănătății, printr-un Ordin de ministru, a explicat secretarul de stat Andrei Banciu, miercuri seară, în direct pe B1 TV.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.