Andrei Baciu: Pentru noi este o prioritate vaccinarea tuturor lucrătorilor din învățământ pentru că domeniul educației a fost unul afectat (VIDEO)

Vicepreședintele CNCAV, Andrei Baciu a vorbit marți pentru B1 TV, despre vaccinarea cadrelor didactice.

''Din punct de vedere epidemiologic, nu este corect să spui deschidem școlile dacă toată lumea este vaccinată, nimeni nu face așa. Asta nu înseamnă că nu este o prioritate. Pentru noi este o prioritate vaccinarea tuturor lucrătorilor din învățământ pentru că domeniul educației a fost unul afectat. Nu funționează la parametrii la care a fost desemnat. În momentul de față, sunt toate aceste lucruri despre care am discutat și sunt foarte multe unități școlare care au făcut acest lucru. Ține doar de a intra și de a programa persoanele respective sau ulterior fiecare poate intra și să se programeze singur.

În momentul de față există suficient de multe doze pe această categorie.

În luna februarie vin 700.000 de doze de la Astrazeneca. De asta o să dăm drumul pe tranșe de câte 20 de zile și așa vorbim de un număr mare de oameni și în momentul de față sunt peste 100.000 de locuri libere în care se poate înscrie toți cei care doresc. Ca și în alte domenii ca și în prima etapă există locuri unde lucrurile au funcționat foarte bine, oamenii s-au înscris la nivelul școlii, oamenii s-au mobilizat foarte repede. Noi să știți am creat tutoriale video, materiale scrise, am avut tot felul de informări cu privire la cum se face această programare instituțională tocmai pentru a ne asigura că toată lumea care dorește poate să facă lucurul asta.'', a spus Andrei Baciu.

„Este o veste bună că au venit noi vaccinuri. Sigur, au o utilizare și o recomandare limitată din partea Agenției Europene a Medicamentului pentru moment. S-a ajuns la acest lucru pentru că studiile efectuate au îndeplinit criteriile de garanție, siguranță și eficacitate pentru acest tronson. Compania continuă studiile clinice, iar în momentul în care întrunește un număr suficient de mare încât lucrurile să devină valide din punct de vedere științific, evident că va fi și extinderea acestei recomandări.

220.000 de sloturi s-au deschis astăzi, peste 80.000 de programări au fost în această seară, cu o medie de 3 persoane pe secundă, care relevă o dorință mare de vaccinare, ceea ce este îmbucurător.”, a declarat Andrei Baciu.

