Andrei Baciu: Pfizer a anunțat că va putea livra 10 milioane de doze în trimestrul al doilea Uniunii Europene (VIDEO)

Andrei Baciu, secretar de stat în Ministerul Sănătății a precizat Pfizer va putea livra 10 milioane de doze în trimestrul al doilea Uniunii Europene.

''Peste 3 milioane de doze de vaccin a primit România până în prezent. 797.000 de doze sunt de la AstraZeneca. Dintre toate dozele utilizate, avem 4.599 de doze pierdute. Săptămâna aceasta trebuia să primim 155.000 de doze de la AstraZeneca, dar vom primi doar 43.000 de doze.

El a spus că în România vor fi aduse în luna martie 2.212.734 de doze de vaccin, faţă de 2,6 milioane de doze iniţial. Potrivit lui Baciu, în luna aprilie vor sosi în ţară 3.175.000 de doze de vaccin anti-COVID.

Pfizer a anunțat că va putea livra 10 milioane de doze în trimestrul al doilea Uniunii Europene, iar României îi revin 830.000 de doze.

Există un anumit grad de încredere, de îngrijorare în rândul celor care sunt interesați de vaccinare și e un lucru firesc pe care îl înțelegem. Dar noi trebuie să ținem cont de deciziile agențiilor la nivel european, de recomandările OMS.'', a spus Andrei Baciu.

"Activitatea ne clasează la un total de doze administrate pe un loc şase la nivel european şi cu un total de doze administrate global pe poziţia 23", a afirmat Baciu, într-o conferinţă de presă.

