Andrei Baciu: Punerea deoparte a 4.000 de doze AstraZeneca, o decizie de maximă precauție. Cei care s-au vaccinat cu acest ser nu trebuie să facă nimic special / Procesul de imunizare nu e îngreunat (VIDEO)

Andrei Baciu, secretar de stat în Ministerul Sănătății, a declarat vineri, pentru B1 TV, că autoritățile au decis să pună deoparte cele 4.000 de doze de vaccin AstraZeneca rămase din lotul ABV 2856, până când Agenția Europeană a Medicamentului va veni cu mai multe clarificări. La acest moment, a insistat Baciu, „nu sunt argumente științifice care să lege vaccinarea de declanșarea evenimentelor tromboembolice”. Baciu a mai spus că sunt persoane care au ales să se retragă de la vaccinarea cu AstraZeneca, dar locul lor a fost luat deja de alții și, oricum, au fost și până acum situații în care oamenii s-au răzgândit și au ales alt ser.

