Andrei Baciu, secretar de stat în Ministerul Sănătății: Trebuie să conștientizăm că anul acesta trebuie să petrecem altfel Paștele. Dacă nu respectăm restricțiile, rezultatele se vor vedea în 10-14 zile (VIDEO)

Andrei Baciu, secretar de stat în Ministerul Sănătății, a declarat vineri, într-o intervenție telefonică în cadrul Știrilor B1 TV, că trebuie să fim cu toții că în acest an trebuie să petrecem altfel Paștele, în contextul pandemiei de COVID-19.

”Cu cât crește mai mult contactul interuman în anumite condiții care să favorizeze transmiterea virală, cu atât apare un număr mai mare de cazuri. Lucrurile sunt foarte clare, există o relație de cauză și efect. Trebuie să ținem cont de acest lucru, deși poate este dificil. Este o situația absolut nouă pentru toată planeta, sunt măsuri excepționale dispuse, ni s-a schimbat tuturor viața”, a spus reprezentantul Ministerului Sănătății.

Totodată, Andrei Baciu a precizat că România se află într-o situație mai bună decât alte state din Europa.

”România se află într-o situație mai bună decât cea în care se află mare parte din țările central și vest europene. Acest lucru se datorează în primul rând măsurilor care au fost dispuse. Contează faptul că aceste măsuri au fost dispuse înainte să înceapă un număr mare de îmbolnăviri. Practic, autoritățile au reacționat înaintea creșterii acestui val de îmbolnăviri. În Spania, de la un număr de câteva cazuri până la atingerea unei cifre de 10.000 a durat o lună, cam atât de contagios este acest virus. Din acest punct de vedere, este de înțeles faptul că deja suntem, de câteva săptămâni într-o situație cu măsuri restrictive importante. Este esențial să păstrăm aceste măsuri în aceste zile cu atât mai mult.

Trebuie să conștientizăm că anul acesta trebuie să petrecem altfel Paștele. Dacă nu respectăm aceste măsuri, rezultatele le vom vedea în 10-14 zile. (...)

Majoritatea românilor au respectat admirabil măsurile impuse. Într-adevăr au apărut câteva cazuri care, din nefericire, pot să fie suficiente pentru a duce într-o situație complicată în zilele și săptămânile următoare”, a mai spus Andrei Baciu.

Peste 8.000 de cazuri de COVID-19 în România

Potrivit celor mai recente date ale Grupului de Comunicare Strategică, la nivel național, sunt confirmate 8.067 de cazuri de infectare cu COVID-19, dintre care 258 de pacienți sunt internați la terapie intensivă. Față de raportarea făcută joi, au fost depistate 360 de noi cazuri. Bilanțul deceselor a ajuns la 411. Pe de altă parte, 1.508 de persoane au fost declarate vindecate și au fost externate.

Klaus Iohannis: Rămân în vigoare absolut toate restricțiile

În acest context, președintele Klaus Iohannis a făcut din nou apel la populație să respecte în continuare măsurile de distanțare socială, mai ales în perioada Paștelui, deși oamenii sunt obișnuiți să petreacă sărbătorile împreună cu cei apropiați.

”Solicit tuturor autorităților să nu slăbească niciun moment vigilența. Rămân în vigoare absolut toate restricțiile. (...) Acum, acesta ar fi cel mai rău lucru pe care l-am putea face. Părinții și bunicii noștri se simt mai singuri ca niciodată în aceste zile, pentru că nu ne mai au aproape fizic. Cred că noi avem puterea și știința să îi facem să ne simtă aproape de sufletul lor. A sta deoparte, a sta departe de cei la care ținem, ne creează un sentiment firesc de neputință, deznădejde. În aceste clipe trebuie să acceptăm că este singura atitudine rațională, care ne protejează atât pe noi, cât și pe cei pe care îi iubim. Vă rog să faceți acest sacrificiu acum, pentru a putea fi împreună sănătoși mai târziu. Oricât de dificil ne este acum, am toată încrederea că vom deveni mai puternici după această grea încercare, iar motivul pentru care sunt optimist sunteți voi, dragi români”, a spus Klaus Iohannis.

