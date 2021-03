Andrei Baciu: Toate persoanele din etapa a II-a, prioritizate inclusiv pe lista de așteptare. Întotdeauna, cei cu peste 65 de ani și cei cu boli cronice vor fi prioritizați (VIDEO)

Andrei Baciu, secretar de stat în Ministerul Sănătății, a precizat că sunt circa 730.000 de persoane înscrise pe lista de așteptare la vaccinarea anti-COVID-19, ocazie cu care a explicat că inclusiv pe această listă se păstrează principiul potrivit căruia cei mai vulnerabili în fața bolii produse de noul coronavirus sunt prioritizați la imunizare.

