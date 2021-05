Secretarul de stat Andrei Baciu a anunțat marți că 207 de operatori economici privați au demarat activități de vaccinare. În total un număr de 17.590 de persoane au fost imunizate în cadrul acestor acțiuni.

„Până în acest moment, vorbim de un număr de 207 operatori economici care au demarat activitatea de imunizare a angajaților, din care 43 din domeniul HoReCa. Această activitate a fost desfășurată cu ajutorula 58 de echipe mobile și s-a ajuns la 17.590 de persoane vaccinate în acest fel.

În această săptămână mai sunt alți 62 de operatori economici privați, cu peste 100 de angajați care demarează acțiunea de avccinare. Un top al județelor după persoanele vaccinate, Brașov stă cel mai bine, cu 2.563, București cu 2.500, Cluj 1.650, iar după numărul operatorilor economici care au demarat activitatea de vaccinare, la fel, Brașov cu 35 de operatori economici Alba 29, Dolj 15, Galați 14, Harghita 12”, a declarat Andrei Baciu.

