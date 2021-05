Andrei Baciu: Venirea valului 4 al pandemiei ”e o chestiune teoretică, probabilă”. Eficacitatea vaccinurilor, la 6 luni de la administrarea rapelului, este de peste 90% (VIDEO)

Secretarul de stat din Ministerul Sănătății, Andrei Baciu, a declarat miercuri seară, în cadrul emisiunii ”Dosar de politician”, moderată de Silviu Mănăstire, pe B1 TV, că apariția unui val 4 al pandemiei de coronavirus este ”o chestiune teoretică, probabilă”. În același timp, Baciu spune că potrivit celor mai recente date științifice, vaccinul anti-COVID-19 asigură o imunitate suficientă și după 6 luni de la administrarea rapelului.

”Societățile nu sunt atât de pregătite astfel încât să reacționeze atât de repede și să epuizeze fenomenul dintr-o singură mișcare, un singur val. Există reverberații, 2-3 valuri, marile pandemii cam așa au funcționat”, a declarat secretarul de stat.

Venirea valului 4 ”e o chestiune teoretică, probabilă, dar sunt câteva elemente importante. Pe de o parte, populația europeană, cea nord-americană și câteva exemple izolate din Orientul Mijlociu, unde sunt state cu putere financiară, au avut acces mare la vaccin și repede, ceea ce înseamnă că s-au vaccinat rapid, au constituit o imunitate colectivă și, practic, virusul și pandemia, după cum vedem, în aceste regiuni, ușor, ușor se topesc. Mai departe, totuși, suntem 7,4 miliarde de persoane pe Glob, 7,4 miliarde de posibili purtători. Vedem că din zonele care au avut acces ai slăbuț la vaccinare vin nou tulpini”, a adăugat Andrei Baciu.

