Andrei Caramitru, amendat de CNCD, în urma unui mesaj ofensator la adresa votanţilor PSD

Andrei Caramitru, fiul actorului Ion Caramitru, a fost amendat cu 3000 de lei de Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării, pentru un mesaj postat pe pagina de Facebook, la sfârșitul anului trecut.

Sancţiunea a fost aplicată pentru afirmaţiile discriminatorii făcute de Andrei Caramitru la adresa votanţilor PSD, în noiembrie 2020. Decizia CNCD a fost luată în unanimitate, în şedinţa de miercuri, 24 martie, în urma autosesizării instituţiei.

Andrei Caramitru a transmis la acea vreme că votanții PSD sunt "eșuați" și pensionari conspiraționiști care doresc "să-i pedepsească pe toți cei care nu sunt la fel de eșuați ca ei".

"Cine Votează PSD?...Cei care sunt eșuați. Pierduți undeva intr-un sat, fără bani, fără prieteni, fără educatie, fără job bun. Pensionari care urăsc pe tineri și “schimbările” din jur - atât de plini de ură ca pana si familia lor fuge de ei...

Și votează isteric ca sa pedepsească oculta, elita condusă de Soros și Bill Gheitz, sa pedepsească “sexo-marxiștii” de prin orașe care lucrează in IT, sa pedepsească intelectualii. Sa pedepsească adică pe toți cei care nu sunt la fel de eșuați ca ei. Pentru că sunt convinși ca de fapt e o mare conspirație - oculta ii vrea săraci cumva. Cineva are ceva cu ei domne...

Leneși și proști. Dar mulți. De asta trebuie sa ieșim toți la vot de fiecare data ca altfel ajungem rău de tot", a scris Andrei Caramitru pe Facebook.