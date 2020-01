Directorul STB, după disputa vatman vs. șofer: „32.000 de ore au fost pierdute anul trecut, ore plătite din buzunarul cetățenilor, din cauza acestui tip de evenimente” (VIDEO)

Andrei Creci, directorul general al Societății de Transport București, a declarat, pentru B1 TV, că anul trecut au fost pierdute 32.000 de ore față de programul inițial al STB, din cauza șoferilor indisciplinați din trafic. Precizarea vine în contextul în care în spațiul public se dezbate intens o șicană în trafic între un vatman și un șofer care și-a oprit mașina, la semafor, pe linia de tramvai.

Creci a precizat că vatmanul în cauză nu a fost concediat, așa cum se zvonește, dar va fi cercetat disciplinar.

„Părerea mea e că trebuie să se supună unor reguli, regulile de circulație și regulile bunului simț. Trebuie să ne respectăm în trafic, chiar dacă ești vatman sau șofer. E regretabil ce s-a întâmplat, nu vorbesc ca la manual, dar dacă ar face așa fiecare vatman sau fiecare șofer de autobuz sau troleibuz s-ar ajunge la un haos generalizat în orașul ăsta și așa înnebunit de trafic. Azi, 77 de minute au stat tramvaiele 16 și 36 pe Dimitrie Pompeiu pentru că un autoturism a parcat neregulamentar și ar fi fost foarte ușor să treacă peste el, să-l împăingă un metru mai încolo, dar n-au făcut-o, pentru că nu au voie s-o facă”, a declarat directorul STB, în emisiunea ”Se întâmplă acum!”, moderată de Tudor Barbu pe B1 TV.

