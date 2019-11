Coregraful Andrei Ștefan #puneinimă de Giving Tuesday și sprijină constuirea unei case pentru o mamă care își crește singură cei șase copii: ”Geneorozitatea este primul pas către o lume mai bună și este la îndemnâna oricui”

Românii care vor să facă fapte bune și să se implice în proiecte caritabile trebuie să știe că există o zi în care este sărbătorită și încurajată generozitatea și implicarea socială. Denumită Giving Tuesday, această va fi sărbătorită pe 3 decembrie și este parte a unei mișcări internaționate care a fost adoptată în peste 150 de țări. Iar în România, unul dintre ambasadorii Giving Tuesday 2019 este coregraful Andrei Ștefan, care susține un proiect de suflet: construirea unei case pentru o mamă şi cei şase copii ai ei.

Victimă a unui abuz domestic, Alexandra își crește singură copiii într-o casă din chirpici din satul Vedea, judeșul Giurgiu. Iar Andrei, alături de o echipă de voluntari, formată din aproape 20 de oameni, este implicat într-un proiect de strângere de fonduri pentru construcția unei case în care Alexandra și cei șase micuți să poată duce o viață normală.

Foto: facebook.com/andrei.stefan

„Alexandra a avut o viață foarte grea, fiind victima unui abuz domestic. Soțul ei era alcoolic și violent, fapt ce a determinat-o să plece împreună cu cei șase copii pe care îi are (cu vârste cuprinse între 5-12 ani), într-un loc unde își pot continua viața în liniște. Au ajuns să trăiască într-o casă din chirpici, fără fundație, cu doar două camere abia locuibile și cu pereți crăpați prin care se infiltrează apa.De aceea am decis, împreună cu o echipă minunată, să le construim o casă trainică, de la zero, cu fundație”, a declarat Andrei Ștefan, pentru B1.ro.

Povestea Alexandrei a impresionat mulți oameni, astfel că tânărul coregraf și colegii lui au reușit să strângă banii și materialele necesare pentru începerea construcției.

”Cu ajutorul oamenilor care ne-au sprijinit prin donații, am reușit să demarăm construcția. Chiar în acest weekend se va termina de ridicat casa, iar în câteva zile vom avea și acoperișul pus, ceea ce ne-am propus să realizăm până vine sezonul rece. Vor urma ușile, ferestrele și tot ce ține de instalațiile sanitare, termice și finisajele interioare, dar sunt sigur că oamenii ne vor ajuta în continuare și împreună vom reuși să facem ca povestea Alexandrei și a celor șase pitici ai săi să fie una cu final fericit”, a mai spus Andrei Ștefan.

Foto: facebook.com/andrei.stefan

Susţinător al acestui proiect de Giving Tuesday 2019, Andrei îi încurajează pe toţi românii să nu întoarcă privirea atunci când cineva are nevoie de ajutor şi să susţină, în măsura în care pot, o cauză cu care rezonează.

“De Giving Tuesday voi strânge în continuare bani pentru proiectul în care sunt implicat, acela de a construi o casă pentru Alexandra și cei șase copilași. Și, cum nu doar de Valentine’s Day trebuie să iubim, și, cum nu doar de 8 martie trebuie să dăruim o floare, la fel, nu doar de Giving Tuesday trebuie să facem o faptă bună. Se spune că lucrurile mari se fac cu pași mici și cu mult suflet, așa că haideți să fim toți mai buni, unii cu alții, în fiecare zi”, a mai spus ambasadorul Giving Tuesday 2019.

„Geneorozitatea este alegerea de a nu întoarce privirea atunci când cineva are nevoie de ajutor, este primul pas către o lume mai bună și este la îndemnâna oricui”, este de părere Andrei.

Foto: facebook.com/andrei.stefan

De altfel, nu este prima dată când Andrei se implică într-un proiect caritabil de acest fel. În urmă cu șase ani, a organizat un concert pentru o fată de 18 ani, bolnavă de leucemie, căreia medicii îi dădeau puține șanse de vindecare. Nu mai puțin de 20 de artiști au urcat atunci pe scenă, iar cu fondurile strânse tânăra a putut merge în Italia, unde a fost operată, iar acum starea ei este bună.

Andrei Ștefan a devenit cunoscut odată cu participarea la emisiunea “Dansez pentru tine”, unde a câștigat marele premiu alături de Giulia Anghelescu. După această experiență, el a primit un rol în serialul “Pariu cu viața”. Andrei continuă să lucreze în televiziune iar în tipul liber se implică de câte ori are ocazie în proiecte caritabile.

Mișcarea Giving Tuesday, considerată Ziua Mondială a Generozității, a început în 2012, în SUA, iar în România, este sărbătorită din 2017. Ideea s-a născut ca o alternativă la Black Friday și Cyber Monday care au loc în luna noiembrie. În acest an, în România, mișcarea este promovată folosind hashtag-ul #puneinimă.