Ecaterina Andronescu a fost demisă vineri din fruntea Ministerului Educaţiei după ce cu o seară înainte făcuse o afirmaţie şocantă în contextul în care a avut loc tragedia de la Caracal, afirmaţie ce poate fi înţeleasă în registrul ''victima e de vină".

"Eu am învățat de acasă să nu mă urc cu străini în mașină!", afirmase Ecaterina Andronescu, joi seară.

În conferinţa de presă de după ce Viorica Dăncilă a anunţat demiterea ministrului Educaţiei, Andronescu nu a dat niciun pas înapoi de la declaraţia făcută, susţinând că nu ar fi nimic care să o vizeze pe Alexandra, tânăra răpită după ce a fost luată la ocazie de Gheorghe Dincă.

“Eu cred că nu era nimic, dar absolut nimic care să fie un atac la adresa Alexandrei sau a părinților ei. Dimpotrivă, sunt o persoană care empatizează cu cel aflat în nevoie, dar să îi învățăm pe copii care sunt potențialele pericolele“, a declarat Ecaterina Andronescu, în conferința de presă.

Aceasta a mai susţinut că, în calitate de profesor, crede că trebuie introduse în toate şcolile lecţii prin care elevii să înveţe să se protejeze singuri.

"Vreau să vă vorbesc în calitatea mea de profesor. Profesor am venit aici, profesor plec de aici și această profesiune am exercitat-o cu dăruire și determinare toată viața. Ca urmare, aseară (joi, n.r.), la un post de televiziune, am făcut următoarea afirmație: „Cred că va trebui, la începutul anului școlar, să introducem în toate școlile n sistemm de portecție a copilului și trebuie să-i învățăm să se protejeze și singuri, să se ferească, pentru că eu asta am învățat și de acasă. Cred că toate aceste lucruri trebuie să le repetăm și la școală”. Am făcut această afirmație extrem de impresionată fiind de cazul de la Caracal și încercând să ducem spre școală ce putem noi să ducem”, a mai declarat Ecaterina Andronescu.

Aceasta s-a arătat deranjată şi de faptul că Dăncilă a anunţat demiterea sa pe Facebook.

"Faptul că doamna prim-ministru a luat această decizie este, fără-ndoială, în fișa postului domniei sale. Dar că am aflat din presă, mi se pare că e mai nepotrivit sau neobișnuit. Nu este aceasta o problemă, dar vreau să nu planeze asupra activității mele de dascăl, dar și asupra activității mele publice asemenea lucruri care nu au nicio legătură cu mine. În această perioadă, din noiembrie și până astăzi, am slujit această instituție de la 8 dimineața până la miezul nopții, fără să mă gândesc vreodată că trebuie să avem și zile de odihnă, pentru că sistemul de învățământ are nevoie de foarte multe”, a mai spus aceasta.

În postarea în care anunţă demiterea Ecaterinei Andronescu, premierul precizează că afirmațiile acesteia ”arată lipsă de înțelegere” și reprezintă ”o atitudine lipsită de responsabilitate, care nu reflectă poziția Guvernului”. Viorica Dăncilă l-a propus pe Daniel Breaz drept ministru interimar al Educaţiei.