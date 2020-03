Angajat al Aeroportului Otopeni, infectat cu coronavirus / Directorul operațional al Aeroportului, schimbat din funcție după aglomerația de la Terminalul Sosiri (VIDEO)

Un angajat al Aeroportului Intenațional ”Henri Coandă” a fost depistat pozitiv la testul pentru noul coronavirus. Iar în urma apariției imaginilor cu sutele de românui înghesuiți la Terminalul Sosiri de pe Aeroportul Otopeni, directorul operațional a fost schimbat din funcție.

”După scandalul de dimineață, legat de aglomerația de la frontieră, unde aproximativ 400 de oameni au stat înghesuiți, directorul general, Florin Dimitrescu a decis suspendarea și implicit schimbarea din funcție a directorului operațional.

Am întrebat dacă va urma o cercetare disciplinară în acest sens și dânșii au spus că va urma o ședință în cadrul aeroportului și dacă se va impune acest lucru, fostul director operațional va fi într-o cercetare disciplianară”, a declarat jurnalistul Ștefan Etveș, într-o intervenție telefonică în cadrul Știrilor B1 TV.

În ceea ce privește angajatul în cazul căruia a fost confirmată contaminarea cu COVID-19, jurnalistul a precizat: „Informația este confirmată încă de duminică seara. Un angajat al aeroportului, intrând în contact zilnic cu mii, zeci de mii de pasageri, era de așteptat... Există un angajat al aeroportului confirmat cu coronavirus încă de ieri seară. Este confirmată această știre. Cine a intrat în contact cu dânsul este în carantină, sunt izolați oamenii”.

Amintim că luni dimineață s-a creat un adevărat haos la Terminalul Sosiri al Aeroportului Otopeni, acolo unde câteva sute de persoane au așteptat să completeze documentele necesare la revenirea în țară, fără a respecta însă distanța de siguranță impusă de autorități pentru limitarea răspândirii noului coronavirus.

Imaginile au fost publicate pe Facebook de pilotul Mihai Sturzu.

Într-o intervenție telefonică în cadrul Știrilor B1 TV, purtătorul de cuvânt al Aeroportului Otopeni, Valentin Iordache, a susținut că pasagerii care s-au întors cu două zboruri de la Londra și unul de la Sheffield, oricum nu respectaseră distanța necesară între ei, având în vedere că în avion au stat umăr la umăr. (Detalii AICI)

