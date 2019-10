Un angajat al Penitenciarului Arad, găsit împușcat în cap duminică dimineață: Lucra de 30 de ani la închisoarea de maximă siguranță din vestul țării (VIDEO)

Un angajat al Penitenciarului de maximă siguranță Arad a fost găsit împușcat în cap, duminică dimineață, în jurul orei 4.00, relatează B1TV.



Criminaliștii adună probe, iar ancheta este în plină desfășurare. Cel mai probabil, gardianul s-a împușcat în cap cu propriul pistol din dotare, în timpul programului de serviciu.



El lucra în Penitenciarul de maximă siguranță Arad încă din 1999 și nu avea abateri disciplinare. O ultimă evaluare psihologică i-a fost făcut în anul 2018.

