Angajată TVR, AGRESATĂ ÎN PLINĂ STRADĂ, tratată cu dispret de polițistul de la 112: 'Calmați-vă, doamnă. Dacă nu e cu sânge, dacă nu e cu foc, nu venim'

O angajată a TVR, agresată în plină stragă, s-a lovit de un răspuns halucinant al agentului de poliție care a preluat apelul său la 112.

Cristina Țilică, producător la Televiziunea Română, povestește pe pagina sa de Facebook că, miercuri dimineață, a apelat serviciul de urgență după ce a fost agresată fizic într-un supermarket din Sectorul 2. Polițistul care a preluat apelul i-a transmis că ”dacă nu e cu sânge, dacă nu e cu foc, nu venim.”

"Rusine #112! #RusinePolitia Română! Am nevoie urgentă de un bun avocat! Am sunat astăzi la Serviciul 112 în timp ce eram agresată fizic și verbal de 2 angajati ai magazinului Best Market din Teiul Doamnei nr 8. Mi-au făcut legătura la poliție iar polițistul mi-a spus: " calmați-vă, doamnă, dacă vă puteți mișca, dacă puteți vorbi, dacă nu e cu sînge nu venim, dacă nu e cu foc, nu venim! Am închis telefonul, am mai sunat o dată și au spus că trimit jandarmeria! Nu au trimis!!! Am sunat eu la Secția 7 de poliție, a catadicsit un echipaj de la secție sa vină. Am sunat din nou la 112 sa intreb dacă mai vine echipajul de la jandarmerie și mi-au spus că nu mai vin, au trimis de la secție! Polițiștii de la Secția 7 de poliție au spus că la ei a ajuns doar informația potrivit căreia între mine și cei 2 angajati care mi-au spart telefonul și m-au lovit a fost doar un schimb de replici!!!Deși eram bruscata și împinsă în timp ce îi filmam, deși mi-au luat telefonul din mână și l-au spart de ciment, am reusit sa-i filmez pe agresori Ps: Angajații magazinului au vrut sa ma oblige sa părăsesc magazinul fiindcă au fost amendați de câteva ori pentru tulburarea ordinii și liniștii publice!", scrie Țilică pe Facebook.

