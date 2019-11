Angajații uneia dintre firmele însărcinate cu lucrări pe lotul 2 al Autostrăzii Sebeș-Turda, Marcotim Impex SRL Ciucea, au intart luni în grevă din cauza plăților restante și a lipsei materialelor, potrivit g4media.ro.



Marcotim Impex SRL Ciucea a subcontractat realizarea terasamentelor de la Aktor, antreprenorul general. Angajații Marcotim au precizat că nemulțumirea lor se datorează unor facturi de 4,5 milioane lei, neplătite de către contractant și de alte aproximativ 3 milioane de lei reprezentând lucrări care urmează să fie facturate.



Acestea fiind spuse, angajații subcontractant au venit, luni dimineață, în fața organizării de șantier de la Beldiu, județul Alba, unde au adus și o parte din utilaje. Birourile antreprenorului general, Aktor, se află chiar acolo.



„Din 6 august am preluat lucrările de executare a terasamentelor, de la Aktor, pe lotul doi. Ne-am angajat la o cantitate de material și am depășit-o cu 20%. Sunt 510.000 mc de umpluturi în terasamente, lucrări recepționate de Aktor și firma Kappa. Cu toate acestea, de o săptămână, nu ne-au mai dat de lucru, iar plățile întârzie. Nu mai vorbesc cu noi (Aktor – n.r.), nu ne asigură materialul necesar, așa că în 20 noiembrie am făcut notificări la Aktor, DRDP Cluj, CNAIR și firma de consultanță, dar nu am primit răspuns. Le-am transmis că, dacă până în 22 noiembrie nu ne răspund, ne scoatem toate utilajele și părăsim șantierul. Nu ne permitem să ne batem joc de angajați, de oameni sau de impozitele ce trebuie plătite la stat”, a spus Mircea Rotar, șeful de șantier care reprezintă Marcotim Impex SRL Ciucea.